12:30 29.12.2025

Пресконференція на тему "Успіхи і провали року, мирні переговори, рейтинги, настрої"

У понеділок, 29 грудня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Успіхи і провали року, мирні переговори, рейтинги, настрої"Будуть презентовані результати опитування громадської думки, проведеного соціологічною компанією "Active Group" 21-23 грудня 2025 року.

Учасник: директор соціологічної компанії "Active Group" Олександр Позній (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

