11:00 18.12.2025

Презентації результатів дослідження в рамках проєкту "Реінтеграція українців: культурно-ідентичнісні та соціально-економічні аспекти повернення"

У четвер, 18 грудня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція, присвячена презентації результатів дослідження, підготовленого в рамках проєкту "Реінтеграція українців: культурно-ідентичнісні та соціально-економічні аспекти повернення". Проєкт здійснюється за підтримки Фонду Ганнса Зайделя в Україні.

Учасники:

 заступник директора Інституту європейського та трансатлантичного діалогу – керівник відділу Центральної та Східної Європи Фонду Ганнса Зайделя Беньямін Боббе (Benjamin Bobbe);

президент Центру Разумкова Юрий Якименко;

експерт з соціальної та економічної політики, Віце-прем'єр-міністр України (2016 - 2019 рр) Павло Розенко;

провідний експерт соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна;

заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко;

позаштатний експерт з соціальних питань (Берлін) Олександра Коломиец;

експерт з аналізу ринку праці, Фонд Міжнародної солідарності (Solidarity Fund PL) Микола Судаков.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

