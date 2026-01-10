Інтерфакс-Україна
Події
17:45 10.01.2026

Резервне живлення забезпечує безперебійну роботу медзакладів Києва

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5988

Столичні лікарні в умовах надзвичайної ситуації повноцінно працюють  завдяки резервному живленню. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який проінспектував роботу автономного енергообладнання в одному з медичних закладах міста.

"Перевірив, як працює резервне живлення в медзакладах столиці. Зокрема, відвідав одну з великих опорних лікарень. Там є своя свердловина для води, працює автономна котельня, є електрогенератор. Тож в умовах надзвичайної ситуації заклад повноцінно функціонує й надає необхідну допомогу пацієнтам", - заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що всі пацієнти лікарні отримують медичну допомогу в повному обсязі і перебувають у теплі. І подякував медикам за невтомну професійну роботу в таких складних умовах.

"У цій же лікарні відвідав постраждалих під час останньої атаки ворога на Київ. Тут лікується й один з медиків, який отримав поранення в Дарницькому районі під час надання допомоги постраждалим мешканцям пошкодженого будинку", - додав Кличко.

Мер підкреслив, що за останніх кілька років місто обладнало автономними котельнями 8 медичних закладів, а 13 лікарень оперативно підключені до пересувних мобільних котелень. 13 медзакладів мають свердловини для води.

Віталій Кличко також відвідав один з пунктів обігріву на лівому березі столиці. Тут працює генератор, інтернет, є вода, гарячі напої. Чимало мешканців району зранку приходили сюди заряджати пристрої та випити чаю, зазначив мер.

Раніше повідомлялося, що за допомоги міста приладами резервного живлення забезпечено 85% шкіл та дитячих садків. Понад 1000 житлових будинків також отримали статус енергостійких. Для них придбано 4,5 тис. одиниць резервного живлення. Крім того, до зими столиця підготувала 300 генераторів, збільшила кількість пересувних котелень до 70 та продовжує програму будівництва мережі міні-ТЕЦ. Обладнано понад 1200 пунктів обігріву.

