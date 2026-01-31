Українські захисники уразили ЗРК "Тор-М1" та інші військові об’єкти противника - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України в ніч на 31 січня завдали ураження по низці об’єктів на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) та на території держави-агресора, повідомив Генштаб ЗСУ у Телеграм.

"На ТОТ Луганської області, в районі н.п. Кам’янка, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу "Тор-М1" противника. Результати уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено пункт управління БпЛА противника (н.п. Рівнопілля); склад матеріально-технічних засобів підрозділу окремої мотострілецької бригади (н.п. Воскресенка); а також скупчення живої сили противника в районах Рівнопілля, Привілля та Успенівки.

За інформацією військових, на ТОТ Донецької області, в районі н.п. Полтавка, зафіксовано ураження пункту управління зі складу мотострілецького полку противника.

Крім того, вчора підрозділи Сил оборони України завдали ураження по ворожому пункту управління БпЛА в районі н.п. Случовськ Брянської області РФ.

Також завдано удару по зосередженню живої сили противника в районі міста Часів Яр на ТОТ Донецької області.

"Втрати противника та результати ураження уточнюються. Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження бойового потенціалу російського агресора. Далі буде", - зазначили в Генштабі.