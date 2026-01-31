Інтерфакс-Україна
09:04 31.01.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 204 бойових зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 204 бойових зіткнення
Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 204 бойових зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 суботи.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 69 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6731 дрон-камікадзе та здійснив 4098 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб.

 

