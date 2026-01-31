МАГАТЕ: Конфлікт в Україні залишається найбільшою загрозою ядерній безпеці у світі

Виступаючи на Раді керівників МАГАТЕ, генеральний директор агентства Рафаель Гроссі заявив, що триваючий "конфлікт в Україні" продовжує становити критичну загрозу для ядерної безпеки.

"Конфлікт в Україні наближається до свого п’ятого року. Він продовжує становити найбільшу у світі загрозу ядерній безпеці", - сказав Гроссі.

За його словами, команди МАГАТЕ залишаються розгорнутими на всіх атомних електростанціях, які постраждали від конфлікту, та регулярно публікують оновлення щодо стану ядерної безпеки та охорони.

Гроссі наголосив, що ключовим елементом безпеки є надійне зовнішнє електропостачання для АЕС. "Для всіх ядерних об’єктів має бути забезпечене надійне зовнішнє електропостачання від мережі", - підкреслив він, посилаючись на керівництво МАГАТЕ.

Крім того, Гроссі застеріг про важливість електропідстанцій по всій Україні, які також є критичною ланкою ядерної безпеки. Наразі експертна місія МАГАТЕ оцінює 10 таких підстанцій на тлі триваючих ударів по енергетичній інфраструктурі країни.

Генеральний директор агентства також повідомив про військову активність поблизу інших ядерних об’єктів, зокрема Чорнобильської АЕС, де пошкодження підстанції змусило тимчасово використовувати аварійні дизель-генератори.

"Найкращий спосіб забезпечити ядерну безпеку та охорону - це покласти край цьому конфлікту", - зазначив Гроссі.