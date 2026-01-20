Україна закликає Раду керуючих МАГАТЕ відреагувати на атаку РФ та і вирішити питання присутності Росії в Раді - Сибіга

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, щоб створити ризики знеструмлення ядерних об'єктів, включаючи Чорнобильську АЕС та інші АЕС, Київ закликає Раду керуючих МАГАТЕ рішуче відреагувати, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Хоча російські чиновники говорять про "важливість" ліній електропередач, їхні сили навмисно завдають ударів по підстанціях, безпосередньо ставлячи під загрозу ядерну безпеку та нехтуючи неодноразовими попередженнями МАГАТЕ.

Це не має нічого спільного з "Атомами заради миру". Це використання ядерного ризику як інструменту примусу", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Він наголосив, що безрозсудні атаки Росії загрожують ядерній безпеці.

"Україна активізує свою взаємодію з МАГАТЕ. Ми закликаємо Раду керуючих МАГАТЕ рішуче відреагувати та терміново скликати засідання Ради керуючих і вирішити питання присутності Росії в Раді", - йдеться у повідомленні міністра.

Як додав Сибіга, українська позиція полягає в тому, що "терористичній державі, яка навмисно створює ризики для ядерної безпеки, там немає місця".