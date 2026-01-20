Інтерфакс-Україна
Події
14:58 20.01.2026

Україна закликає Раду керуючих МАГАТЕ відреагувати на атаку РФ та і вирішити питання присутності Росії в Раді - Сибіга

1 хв читати
Україна закликає Раду керуючих МАГАТЕ відреагувати на атаку РФ та і вирішити питання присутності Росії в Раді - Сибіга
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, щоб створити ризики знеструмлення ядерних об'єктів, включаючи Чорнобильську АЕС та інші АЕС, Київ закликає Раду керуючих МАГАТЕ рішуче відреагувати, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Хоча російські чиновники говорять про "важливість" ліній електропередач, їхні сили навмисно завдають ударів по підстанціях, безпосередньо ставлячи під загрозу ядерну безпеку та нехтуючи неодноразовими попередженнями МАГАТЕ.

Це не має нічого спільного з "Атомами заради миру". Це використання ядерного ризику як інструменту примусу", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Він наголосив, що безрозсудні атаки Росії загрожують ядерній безпеці.

"Україна активізує свою взаємодію з МАГАТЕ. Ми закликаємо Раду керуючих МАГАТЕ рішуче відреагувати та терміново скликати засідання Ради керуючих і вирішити питання присутності Росії в Раді", - йдеться у повідомленні міністра.

Як додав Сибіга, українська позиція полягає в тому, що "терористичній державі, яка навмисно створює ризики для ядерної безпеки, там немає місця".

Теги: #аес #магате #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:50 20.01.2026
Удари РФ порушили роботу кількох важливих для ядерної безпеки електропідстанцій, ЧАЕС знеструмлена –- МАГАТЕ

Удари РФ порушили роботу кількох важливих для ядерної безпеки електропідстанцій, ЧАЕС знеструмлена –- МАГАТЕ

11:58 20.01.2026
Сибіга проінформував Каллас про нагальні потреби України

Сибіга проінформував Каллас про нагальні потреби України

09:31 20.01.2026
Сибіга: Удар Путіна по Україні вранці — це сигнал тривоги для світових лідерів, які зібралися в Давосі

Сибіга: Удар Путіна по Україні вранці — це сигнал тривоги для світових лідерів, які зібралися в Давосі

02:30 20.01.2026
МАГАТЕ повідомило про повторне підключення резервної лінії до ЗАЕС

МАГАТЕ повідомило про повторне підключення резервної лінії до ЗАЕС

22:04 19.01.2026
Сибіга у Давосі: Є підтвердження надання додаткової допомоги нашим енергетикам

Сибіга у Давосі: Є підтвердження надання додаткової допомоги нашим енергетикам

21:48 19.01.2026
Сибіга та генсек Ради Європи обговорили механізми відповідальності РФ у Давосі

Сибіга та генсек Ради Європи обговорили механізми відповідальності РФ у Давосі

19:14 19.01.2026
Сибіга у Давосі провів переговори із швейцарським колегою, очікує його в Києві наступного місяця

Сибіга у Давосі провів переговори із швейцарським колегою, очікує його в Києві наступного місяця

18:42 19.01.2026
Глави Міненерго та МАГАТЕ домовилися про спільну нараду щодо ситуації на АЕС України на тлі загроз РФ

Глави Міненерго та МАГАТЕ домовилися про спільну нараду щодо ситуації на АЕС України на тлі загроз РФ

12:51 19.01.2026
"Тепло з Польщі для Києва": за 4 дні зібрано вже понад $830 тис

"Тепло з Польщі для Києва": за 4 дні зібрано вже понад $830 тис

12:07 19.01.2026
Очільники МЗС України та Філіппін домовились про участь Києва у ключових заходах АСЕАН у 2026р.

Очільники МЗС України та Філіппін домовились про участь Києва у ключових заходах АСЕАН у 2026р.

ВАЖЛИВЕ

Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

Удари РФ порушили роботу кількох важливих для ядерної безпеки електропідстанцій, ЧАЕС знеструмлена –- МАГАТЕ

Міністр оборони України: стратегічна ціль - убивати 50 тисяч окупантів на місяць

Федоров: є всі шанси завершити війну, якщо зупинимо РФ в небі, на землі та завдамо нищівного удару по її економіці

Зеленський: Я звертався до лідерів Європи з пропозицією створити об'єднані збройні сили, поки ніхто не зробив кроку назустріч цій ідеї

ОСТАННЄ

Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

Свириденко: станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо

Глава МВС: майже 15 тис. звернень на лінію 112 щодо відсутності тепла та електрики поступило зі столиці і Київщини

НАБУ: завершено слідство по операції "Чисте місто"

Координаційний штаб повідомив про 2080 військових та 230 цивільних, повернутих за рік за обмінами

В Україну надійшла партія допомоги від уряду Італії – Кулеба

Федоров: цього місяця 40 тисяч перехоплювачів буде поставлено у військо

Міністр оборони України анонсував запуск "революційного проєкту" керування дронами Mission control

Міністр оборони України: стратегічна ціль - убивати 50 тисяч окупантів на місяць

Федоров: майбутнє за дроново-штурмовими підрозділами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА