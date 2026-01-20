Інтерфакс-Україна
Події
13:55 20.01.2026

Зеленський: Я звертався до лідерів Європи з пропозицією створити об'єднані збройні сили, поки ніхто не зробив кроку назустріч цій ідеї

1 хв читати
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський минулого року звертався до європейських лідерів з пропозицією створити спільні об’єднані збройні сили Європи, однак поки ніхто не зробив жодного кроку назустріч до цієї ідеї.

"Я з цією пропозицією звернувся до лідерів, як мінімум, Європи минулого року. Рік пройшов, скажу відверто, жодного кроку назустріч до цієї ідеї ніхто не зробив. Може ще будуть зараз через всі ці виклики, може лідери Європи трішки задумаються про це", - сказав Зеленський журналістам у вівторок.

Президент зазначив, що збройні сили Європи – це "не значить, що можна руйнувати або треба НАТО", це означає, що "Європа окремий континент, яка має мати свою окрему сильну армію".

"Україна безумовно буде одним із таких фундаментальних внесків посилення такої армії. Може стати, якщо і лідери будуть підтримувати таку ідею", - додав Зеленський.

За його словами, така армія має складати не менше з трьох млн людей. Також має проводитися обмін технологіями. Зокрема, Україна може ділитися своїм досвідом щодо зброї.

"Під час війни деякі країни навіть не знали реально, як їх зброя працює. Не вся працює дуже добре. І перероблюють завдяки нашим всім процесам і нашим інженерам. Ми їм дуже допомагаємо", - наголосив президент.

Теги: #обєднані_збройні_сили_європи #пропозиція

