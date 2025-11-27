Інтерфакс-Україна
Економіка
19:47 27.11.2025

Енергокомітет Ради пропонує підвищити з 5% до 7% вимоги до вмісту біоетанолу в бензинах з 1 липня 2026р.

2 хв читати
Енергокомітет Ради пропонує підвищити з 5% до 7% вимоги до вмісту біоетанолу в бензинах з 1 липня 2026р.

Енергокомітет Верховної Ради пропонує відтермінувати з 1 січня до 1 липня 2026 року штрафи за недотримання норми вмісту не менше 5% біоетанолу в бензинах автомобільних, а також підняти вимоги до вмісту біоетанолу до не менше 7%.

Відповідну правку запропоновано до проєкту закону про вдосконалення механізму "зелених" аукціонів (№13219), прийнятого в першому читанні в серпні 2025 року.

"Ми штрафи відтерміновуємо з 1 січня, щоб пів року знову не було штрафів за невикористання біотеналону в бензинах. З 1 липня штрафи повертаються і вміст біоетанолу має бути не менше 7%", – прокоментував голова енергокомітету Андрій Герус.

Він зазначив, що учасникам паливного ринку буде легше імпортувати ресурс з Європи, оскільки там виробляють більше пального з вищим, ніж 5%, вмістом біоетанолу.

Як повідомлялося, Верховна Рада відтермінувала до 1 січня 2026 року накладення штрафів на виробників, імпортерів та продавців пального за порушення норми додавання не менше 5% біоетанолу у бензини автомобільні. Згідно з чинною редакцією закону "Про альтернативні види палива", мережі роздрібної торгівлі пальним мали б сплачувати штраф у розмірі семи прожиткових мінімумів за кожні 1000 літрів бензину з порушенням вмісту біоетанолу. Для виробників, імпортерів та оптових торгівців передбачено санкції в шість прожиткових мінімумів, а також додаткові штрафи за несвоєчасне подання звітності.

Обов'язкове додавання до бензинів з октановим числом менше 98 з 1 травня 20205 року  передбачено законом №3769-IX від 4 червня 2024 року (за винятком пального для потреб Міноборони, Держрезерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів). Метою його прийняття зазначалося створення умов для виробництва та продажу біотеналону в Україні через підвищення попиту з боку паливних компаній. Водночас, АЗС більше орієнтуються на імпорт бензину з біоетанолом, а не на підготовку його в межах країни, що, зокрема, пояснюється відсутністю умов для цього через військові ризики.

Відтермінування парламентом штрафів за недотримання норми у 5% біоетанолу у бензинах допоможе забезпечити покритиття зростання попиту на пальне, оскільки закордонні постачальники мають обмежені можливості виробництва бензину Е-5 (у Європі поширений бензин Е-10), прокоментував тоді "Енергореформі" директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Підтримав відтермінування накладення штрафів і власник та CEO групи компаній "Параллель" Олександр Дубінін (мережа АЗК Parallel). На його думку, це дозволить ринку нафтопродуктів якісніше підготуватися до нових вимог і гарантувати споживачам найвищу якість пального.

Теги: #бензин #пропозиція #біоетанол

