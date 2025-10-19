Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації, йде робота над деталями – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

США висловили готовність поставити в Європу таку кількість енергоносіїв, щоб повністю замістити постачання з РФ, а Україна, в свою чергу, зробила США пропозиції щодо власної газової інфраструктури та атомної генерації, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У Європі має бути нуль російських енергоресурсів, і сигнали з Америки чіткі зараз – вони готові поставити у Європу стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання. У нашому регіоні є необхідна інфраструктура, є необхідний потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європи значно більше. Ми зробили свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури стосовно газу, і щодо атомної генерації, і щодо деяких інших проєктів. Ми працюємо над деталями", - сказав Зеленський у зверненні в неділю.

Він повідомив, що отримав доповіді щодо перемовин про забезпечення газом України та енергетичну підтримку. "Є вагомі результати і в Америці, і також зі Словаччиною. В енергетиці у нас спільне бачення також з нашими іншими партнерами", - повідомив президент.

За словами президента, він майже щодня зараз комунікує лідерами країн партнерів "для того, щоб була наша спільна позиція – усіх у Європі – щодо тиску на Росію, правильного тиску".

"Ми нічого не будемо дарувати агресору, і нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Отже, нам у Європі потрібна довготривала співпраця та реальні результати і в короткій перспективі, і більш далекоглядно, щоб люди могли жити", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, глава Національного банку України Андрій Пишний у Вашингтоні на засіданні Регіональної групи МВФ, до якої входить Україна, заявив, що Україна потребує подальшої ефективної програми з МВФ та підтримки партнерів з урахуванням того, що війна "інтенсифікується", і РФ атакує енергетичну інфраструктуру напередодні зими. "Росія атакує енергетичну інфраструктуру, і зараз 55% українського газовидобутку недоступне. Ми наближаємося до чергової складної зими", – повідомив він за результатами засідання.

НАК "Нафтогаз України" 16 жовтня повідомив, що РФ з початку місяця вже шість разів атакувала газову інфраструктуру України, що призвело її руйнування в кількох областях та зупинки низки критично важливих об’єктів.

Член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко в той же день на КМЕФ зазначила, що перша в цій серії велика атака на газові об’єкти відбулася 3 жовтня, "мабуть, найбільш масована в історії". Вона не стала називати цифри втрат, але зазначила, що не буде спростовувати озвучені Bloomberg дані про втрати Україною 60% добового видобутку внаслідок цієї наймасованішої атаки.

В той же час Бойко нагадала, що в лютому цього року РФ також здійснила на той момент найбільшу атаку на газовидобуток України, яка призвела до його одномоментного скорочення на 50%. За її словами, важлива різниця в тому, що та атака була наприкінці опалювального сезону, тоді як останні атаки – напередодні зими.

У вересні міністр енергетики США Кріс Райт заявив під час візиту до Брюсселі, що США мають намір цілком замінити російський газ на європейському ринку, а також закликав європейські країни шукати альтернативи російській атомній енергії.

У травні президент України Володимир Зеленський припускав обговорення майбутнього Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка перебуває в окупованому місті Енергодар Запорізької області після завершення вогню і відзначвв, що працювати з нею зможе тільки українська сторона і з США обговорювалися інвестиції у неї, але роботи по її відновленню візьмуть як мінімум 2-2,5 роки.