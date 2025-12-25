Інтерфакс-Україна
Події
12:38 25.12.2025

Фон дер Ляєн згадала Україну в різдвяному привітанні

1 хв читати
Фон дер Ляєн згадала Україну в різдвяному привітанні

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання на припинення війни та згадала про "друзів в Україні" в своєму вітанні з Різдвом Христовим.

"Ми особливо думаємо про наших друзів в Україні. Ми сподіваємося, що наступний рік нарешті принесе справедливий і тривалий мир – і зрештою безпечне, процвітаюче майбутнє в нашому Союзі", - написала вона в соцмережі Х у четвер.

Президентка Єврокомісії також подякувала всім, "хто проводить цей особливий день, піклуючись про інших, у лікарнях, притулках та домівках". "Ви втілюєте ті самі цінності, які представляє Різдво: солідарність та співчуття", - зазначила вона.

Теги: #україна #різдво #ляєн

