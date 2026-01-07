Інтерфакс-Україна
Події
19:36 07.01.2026

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

1 хв читати
"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

НЕК "Укренерго" у четвер обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України.

"Завтра, 8 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

 

Теги: #україна #блекаут

