Редакторка Guardian Шарлотта Гіґґінс написала книгу про життя і опір в Україні під час війни

Фото: соціальні мережі\u000D\u000A\u000D\u000AГоловна редакторка відділу культури британського видання The Guardian Шарлотта Гіґґінс написала книгу Ukrainian Lessons: Art in a Time of War (\u0022Уроки української\u0022) про роль мистецтва, життя та опору в Україні в умовах повномасштабної війни, повідомляють зарубіжні ЗМІ з посиланням на Penguin Random House. \u000D\u000A\u000D\u000AЗа даними видавництва, авторка вирушила до України у 2022 році для висвітлення літературного фестивалю, і цей досвід змінив її сприйняття війни та культури. Книга побудована на трьох роках репортажних поїздок до України та ґрунтується на 20 роках досвіду Гіґґінс у культурній журналістиці. \u000D\u000A\u000D\u000AУ виданні наголошується, що Ukrainian Lessons досліджує глибокі взаємозв’язки між війною, мистецтвом і життям, а також те, чому культура для українців стала тим, “за що варто боротися”. Автори анонсу назвали книгу гострою, актуальною та незабутньою, підкресливши, що в умовах війни мистецтво стало питанням виживання та збереження людяності. \u000D\u000A\u000D\u000AЯк зазначено, обкладинк…