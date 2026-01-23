Івано-Франківський драмтеатр увійшов до числа найприбутковіших театрів України у 2025 році

Фото: Вікіпедія

Івано-Франківський драматичний театр цього року став одним із найприбутковіших театральних закладів України, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на рейтинг видання Forbes Ukraine .

“За дев’ять місяців 2025 року театр з Івано-Франківська отримав 37,8 млн грн виторгу, що у 3,5 раза більше, ніж два роки тому”, — зазначається в повідомленні.

За даними рейтингу, драмтеатр увійшов до топ-десятків дохідних сцен України, наблизившись за фінансовими показниками до великих театрів Львова та Києва.

Івано-Франківський драмтеатр є одним із провідних театрів Прикарпаття і відомий своїми постановками як українських, так і міжнародних режисерів. Зміцнення фінансових показників закладу відбувається на тлі зростання популярності театрального мистецтва в регіоні.