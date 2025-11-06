В Івано-Франківську в офісному приміщенні вибухнула зарядна станція, постраждало троє людей – ДСНС

В Івано-Франківську на 3-му поверсі офісу вибухнула зарядна станція, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Вогнеборці ліквідували пожежу За попередніми даними, постраждало двоє людей. Одну людину врятували надзвичайники, ще 40 осіб евакуювали з будівлі", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Причини вибуху з’ясовують фахівці.

Рятувальники нагадують не залишати зарядні пристрої без нагляду, використовувати лише сертифіковане обладнання та не перевантажувати електромережу.