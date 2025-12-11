Інтерфакс-Україна
Події
17:24 11.12.2025

Внаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва травмовано поліцейського - Нацполіція

Внаслідок вибуху невстановленого пристрою в Дарницькому районі Києва в четвер травмовано патрульного поліцейського, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Нацполіції.

"Внаслідок вибуху поранено патрульного поліцейського", - зазначили в Нацполіції, додавши, що надалі розслідуванням інциденту займатиметься Служба безпеки України.

Як повідомлялося з посиланням на поліцію Києва, одна людина загинула, ще одна отримала поранення внаслідок детонації невідомого пристрою в Дарницькому районі Києва.

"На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи. Всі обставини події зʼясовуються", - йшлося в повідомленні.

Теги: #київ #поліцейський #вибух

