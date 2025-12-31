Інтерфакс-Україна
Події
18:03 31.12.2025

Послам Індії, Пакистану та держав Центральної Азії донесли неприпустимість підігравання пропаганді РФ щодо "резиденції Путіна" - МЗС

2 хв читати
Тимчасовий повірений у справах Індії в Україні та тимчасовий повірений у справах Пакистану в Україні були викликані у середу до Міністерства закордонних справ України (МЗС) для окремих бесід щодо реакції глав урядів цих країн на пропаганду РФ про нібито атаку на резиденцію Путіна.

"Очільникам дипломатичних місій Індії та Пакистану довели несприйняття українською стороною висловлювань глав урядів цих країн на підтримку чергової брехні Росії про нібито "напад" на резиденцію Путіна. Сподіваємось, що очільники цих країн висловлять глибоку стурбованість справжніми атаками РФ по цивільних об’єктах України та солідарність з Україною, проти якої Росія вже четвертий рік веде невиправдану та неспровоковану агресію", - повідомляється на сайті МЗС у середу.

Повідомляється, що відповідні заходи політико-дипломатичного реагування були вжиті також Посольством України в Об’єднаних Арабських Еміратах щодо аналогічних заяв еміратської сторони.

Крім того, посольства України в державах Центральної Азії донесли офіційним чинникам країн перебування позицію нашої держави щодо неприпустимості підігравання російській пропаганді та спробам РФ зірвати мирний процес.

"З подивом звернули увагу на офіційні реакції узбекської, казахської, киргизської, туркменської та таджикської сторін на вигаданий Росією "напад на резиденцію Путіна", який не має жодних підтверджень в емпіричній дійсності та був офіційно спростований українською стороною. Вважаємо, що реакції на російські фейки не гідні згаданих держав Центральної Азії, з якими Україна прагне розвивати дружні та прагматичні відносини, засновані на принципах взаємоповаги та взаємовигоди. Такі реакції також ідуть всупереч задекларованій цими державами позиції підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, які порушує держава-агресор", - йдеться в заяві МЗС, опублікованій в Телеграм.

У відомстві назвали дивною стурбованість високопосадовцями відповідних країн вигаданим нападом на "палац Путіна" на тлі відсутності реакцій цих країн на регулярні та реальні удари РФ по цивільних людях в Україні. Крім того, зазначається, що країни, які зараз заявили про "посягання на державні об’єкти", не робили жодних заяв 7 вересня 2025 року, коли російська ракета влучила в Кабінет міністрів України.

"Вважаємо, що спроби підігравання російській пропаганді, які базуються на короткочасних інтересах цих країн у відносинах з Росією зараз, суперечать століттям історії та традицій країн Центральної Азії у боротьбі за свою незалежність і самовизначеність", - наголосили в МЗС.

Теги: #резиденція_путіна #посли #мзс_україни

