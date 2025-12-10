Інтерфакс-Україна
Події
16:32 10.12.2025

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

Україна отримала від Угорщини відповідь на надіслані законодавчі пропозиції у сфері освіти угорської національної меншини, наразі триває опрацювання та обговорення підходів і механізмів реалізації, повідомляють у Міністерстві закордонних справ і Міністерстві освіти і науки України.

"Відповідь угорської сторони на матеріали, надіслані українською стороною, що стосуються пропозиції у сфері освіти угорської національної меншини України, було отримано вербальною нотою посольства Угорщини в Україні 11.11.2025 та передано до Міністерства освіти та науки України для розгляду за належністю", - йдеться у відповіді МЗС на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

В свою чергу, у Міносвіти у відповідь на запит зазначили, що наразі між сторонами тривають експертні консультації, під час яких здійснюється детальне обговорення підходів та можливих механізмів реалізації відповідних пропозицій. 

"Також триває подальше опрацювання наданих угорською стороною матеріалів і пропозицій, з урахуванням необхідності їх всебічного аналізу, узгодження позицій та дотримання вимог чинного законодавства України", - додали у відомстві.

Зокрема, повідомляється, що у межах наявних міжвідомчих комунікацій продовжується робота з уточнення окремих аспектів наданих матеріалів та підходів, запропонованих угорською стороною.

"Зазначені питання опрацьовуються у постійному режимі, з урахуванням позицій  заінтересованих органів державної влади, а також необхідності забезпечення узгодженості із чинними нормативно-правовими актами у сфері освіти", - йдеться у відповіді.

У Міносвіти розповіли, що у процесі консультацій здійснюється порівняльний аналіз пропозицій, що надійшли, їх правова оцінка, а також опрацювання можливих варіантів реалізації із дотриманням державних підходів у питанні забезпечення прав національних меншин. 

"Певні аспекти, що потребують додаткового вивчення чи уточнення, наразі перебувають на стадії внутрішніх погоджень, у зв’язку з чим робота триває", - констатували у відомстві.

Водночас ні в МЗС, ні в Міносвіти не уточнили суть відповіді угорської сторони, та які саме пункти були погоджені.

Як повідомлялося, у кінці квітня українська сторона передала Угорщині пропозиції по всім 11 пунктам, які угорська сторона розглядає як проблемні. Зокрема, пропозиції стосувалися: освітнього блоку, імплементації ухваленого законодавства, розгляду законопроекту про профтехосвіту, законодавство щодо реалізації культурних прав угорської національної меншини. В той же час, майбутні консультації з цього приводу були перервані.

6 жовтня віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка повідомив, що Україна передала Угорщині проєкт закону щодо освітнього законодавства, який враховує 5 із 11 висунутих угорською стороною вимог. Він додав, що можливі майбутні зміни, які пропонуються в переданому Україною законопроєкті, стосуватимуться не лише угорської нацменшини, а будуть доречними для всіх нацменшин.

В свою чергу, ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), народний депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") розкритикував передачу на узгодження тексту законодавчих змін про мову освіти угорській стороні.

Теги: #нацменшини #міносвіти #мзс_україни #освіта

