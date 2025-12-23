Інтерфакс-Україна
Події
12:05 23.12.2025

Міносвіти розповіло про 4 розроблені моделі оплати праці вчителів для подальшого обговорення

4 хв читати

Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова розповіла, які чотири моделі оплати праці педагогів на сьогодні розробило відомство для подальшого обговорення із зацікавленими сторонами.

"Стосовно зарплатні… Розроблено різні моделі. Звучить від нашого міністра про чотири моделі. Ці чотири моделі передбачають: збільшення навантаження; відсутність збільшення навантаження - це друга модель; третя модель – там, де пропорційно підвищується (зарплата – ІФ-У) для різних категорій вчительства; четверта модель - де підвищується непропорційно з акцентом на молодого вчителя для стимулювання входу у професію, тому що саме зарплата молодого вчителя об'єктивно знаходиться поза межею не те що прийнятної, а будь-якої гідності", - сказала Кузьмичова на прес-конференції в Києві у вівторок.

Вона заначила, що під кожну із зазначених моделей є розрахунки з урахуванням ситуації по всій території України.

"Як Міносвіти наголошує, анонсовані підвищення на 30% і 20% не пов'язані і не прив'язані до будь якої із цих моделей. Прийняття будь якої з них - це через діалог і через консенсус, який має бути досягнутий усіма стейкхолдерами, в тому числі з представниками професійних спільнот", - додала заступниця міністра.

Кузьмичова заявила, що найближчі місяці, починаючи з січня, Міносвіти запропонує діалоги по конкретних моделях, для подальшого прийняття тієї, яка буде взята за основу для впровадження з 1 вересня.

Як повідомлялося, 21 листопада Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій представив концепцію підвищення заробітної плати вчителів. Передбачалося, що з січня 2026 року вчитель зі стажем до 10 років отримуватиме "на руки" 9740 грн, вчитель зі стажем 11-20 років - 20501 грн і вчитель зі стажем понад 21 рік - 21545 грн. З вересня 2026 року пропонується вийти на показник в три мінімальні заробітні плати для найменшого окладу, у такому разі вчитель зі стажем до 10 років отримуватиме "на руки" 19975 грн, вчитель зі стажем 11-20 років - 25547 грн і вчитель зі стажем понад 21 рік - 28564 грн. Зарплата заступника директора у такому разі буде 38911 грн, а директора - 41505 грн. Також нова модель оплати праці передбачає надбавки за стаж: до двох років - 0%, 3-5 років - 10%, 6-10 років - 15%, 11-20 років - 20%, понад 20 років - 30%. Крім того, передбачено підвищення окладу на 25% для гірських і прифронтових територій, 20% - надбавка за сертифікацію, 20% - мотиваційна надбавка, доплата за тип закладу (10% - старша профільна школа, 30% - спеціальний заклад/клас), а також можливо місцева надбавка, яка визначається засновником.

Щоб така модель запрацювала, на думку комітету необхідно було б: збільшити тижневе навантаження вчителів з 18 до 22 годин; переведення з безстрокових контрактів на строкові; змінити структуру зарплати де оклад складає основну частину зарплати; закласти необхідні кошти на реформу в держбюджет.

Профспілка працівників освіти і науки України підтримує збільшення окладу до трьох мінімальних зарплат, але вважає, що збільшення педагогічного навантаження з 18 до 22 годин, яке розглядають у владі, загрожує звільненню понад 70 тис. учителів. Також в профспілці не розуміють і не підтримують необхідність переведення педагогів із безстрокових на строкові трудові договори. Крім того, профспілка виступає проти запровадження фонду мотиваційних надбавок, що складає лише 5% від фонду зарплат і скасування доплат за класне керівництво, перевірку письмових робіт, завідування навчальними кабінетами.

По результатам розгляду у Верховній Раді державний бюджет на 2026 рік не передбачає збільшення тижневого навантаження і переведення вчителів із безстрокових на строкові контракти. Документом передбачено з 1 січня 2026 року підвищення зарплати педагогічних працівників на 30%, а з 1 вересня 2026 року — ще на 20%". В той же час, уряду доручено розробити нову систему оплати праці, яка передбачатиме значний базовий посадовий оклад і яка має запрацювати з вересня 2026 року.

На початку грудня Міносвіти заявило, що у найближчі місяці розпочне комунікацію із зацікавленими сторонами щодо впровадження нової моделі оплати праці педагогів.

Теги: #зарплати #міносвіти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:49 23.12.2025
Україна перейде на 2-річний циклу створення підручників і впроваджуватиме їх доставку від видавництв до шкіл - Міносвіти

Україна перейде на 2-річний циклу створення підручників і впроваджуватиме їх доставку від видавництв до шкіл - Міносвіти

10:18 23.12.2025
Фінансування науки на 2026р значно збільшилося, але цього все ще недостатньо - заступник міністра освіти Курбатов

Фінансування науки на 2026р значно збільшилося, але цього все ще недостатньо - заступник міністра освіти Курбатов

10:01 23.12.2025
Міжнародна коаліція з науки та інновацій для України об’єднує уже 14 країн, Єврокомісію та ряд міжнародних організацій

Міжнародна коаліція з науки та інновацій для України об’єднує уже 14 країн, Єврокомісію та ряд міжнародних організацій

15:26 22.12.2025
Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 4 університетів

Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 4 університетів

12:14 22.12.2025
Проєкт зі створення наглядових рад у вишах буде законодавчо врегульовано, але для університетів це буде добровільно, - Трофименко

Проєкт зі створення наглядових рад у вишах буде законодавчо врегульовано, але для університетів це буде добровільно, - Трофименко

11:40 22.12.2025
Запровадження індикативної собівартості навчання на контракті врятувало виші і підготувало їх до підвищення зарплат - Трофименко

Запровадження індикативної собівартості навчання на контракті врятувало виші і підготувало їх до підвищення зарплат - Трофименко

11:15 22.12.2025
Заступник міністра освіти Трофименко про відкриття кордонів для 18-22-річних: Заборонами ми людей не втримаємо

Заступник міністра освіти Трофименко про відкриття кордонів для 18-22-річних: Заборонами ми людей не втримаємо

10:20 22.12.2025
Міносвіти планує розширити перелік національних іспитів як альтернативу НМТ при вступі в українські виші в 2026р. - Трофименко

Міносвіти планує розширити перелік національних іспитів як альтернативу НМТ при вступі в українські виші в 2026р. - Трофименко

09:47 22.12.2025
Трофименко: "Зимовий вступ" на "нульовий курс" планується запустити із січня, держава компенсуватиме пільговим категоріям 3 тис. грн/місяць

Трофименко: "Зимовий вступ" на "нульовий курс" планується запустити із січня, держава компенсуватиме пільговим категоріям 3 тис. грн/місяць

10:19 17.12.2025
Комісія при Міносвіти видала 345 свідоцтв про державне визнання документів про вищу духовну освіту в 2025р

Комісія при Міносвіти видала 345 свідоцтв про державне визнання документів про вищу духовну освіту в 2025р

ВАЖЛИВЕ

В Одеському порту внаслідок нічного обстрілу пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану з українською соєю

Повітряні сили: Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації

Росіяни атакували Україну більш ніж 650 дронами і понад трьома десятками ракет – Зеленський

Свириденко: внаслідок нічної атаки РФ найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України

Внаслідок російської нічної атаки на Житомирщині загинула дитина - ОВА

ОСТАННЄ

Посадовець міськради Дніпра та ще три особи підозрюються в мільйонних збитках бюджету на відновленні житла після обстрілів

В Україні очікується снігова та морозна погода

Кілька днів пішло на ліквідацію пожежі на промпідприємстві в Одеській області - ДСНС

Кількість людей з інвалідністю в Україні відповідає європейським показникам, але йде тренд на збільшення - директор Фонду соцзахисту Музиченко

Франція надасть Україні системи ППО SAMP/T NG у 2026 році

Кремль у війні проти України використовує в основному етнічні меншини з бідних регіонів і готовий миритися з високими втратами – британська розвідка

Судитимуть колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, викритого на незаконному збагаченні – ДБР

Музею історії України передали унікальний меч часів Київської Русі, який випадково знайшли під Радомишлем

Найпопулярнішим серед українців напрямком на зимові свята є Буковель, а за кордоном – Єгипет – Join UP!

В Одеському порту внаслідок нічного обстрілу пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану з українською соєю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА