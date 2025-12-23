Міносвіти розповіло про 4 розроблені моделі оплати праці вчителів для подальшого обговорення

Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова розповіла, які чотири моделі оплати праці педагогів на сьогодні розробило відомство для подальшого обговорення із зацікавленими сторонами.

"Стосовно зарплатні… Розроблено різні моделі. Звучить від нашого міністра про чотири моделі. Ці чотири моделі передбачають: збільшення навантаження; відсутність збільшення навантаження - це друга модель; третя модель – там, де пропорційно підвищується (зарплата – ІФ-У) для різних категорій вчительства; четверта модель - де підвищується непропорційно з акцентом на молодого вчителя для стимулювання входу у професію, тому що саме зарплата молодого вчителя об'єктивно знаходиться поза межею не те що прийнятної, а будь-якої гідності", - сказала Кузьмичова на прес-конференції в Києві у вівторок.

Вона заначила, що під кожну із зазначених моделей є розрахунки з урахуванням ситуації по всій території України.

"Як Міносвіти наголошує, анонсовані підвищення на 30% і 20% не пов'язані і не прив'язані до будь якої із цих моделей. Прийняття будь якої з них - це через діалог і через консенсус, який має бути досягнутий усіма стейкхолдерами, в тому числі з представниками професійних спільнот", - додала заступниця міністра.

Кузьмичова заявила, що найближчі місяці, починаючи з січня, Міносвіти запропонує діалоги по конкретних моделях, для подальшого прийняття тієї, яка буде взята за основу для впровадження з 1 вересня.

Як повідомлялося, 21 листопада Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій представив концепцію підвищення заробітної плати вчителів. Передбачалося, що з січня 2026 року вчитель зі стажем до 10 років отримуватиме "на руки" 9740 грн, вчитель зі стажем 11-20 років - 20501 грн і вчитель зі стажем понад 21 рік - 21545 грн. З вересня 2026 року пропонується вийти на показник в три мінімальні заробітні плати для найменшого окладу, у такому разі вчитель зі стажем до 10 років отримуватиме "на руки" 19975 грн, вчитель зі стажем 11-20 років - 25547 грн і вчитель зі стажем понад 21 рік - 28564 грн. Зарплата заступника директора у такому разі буде 38911 грн, а директора - 41505 грн. Також нова модель оплати праці передбачає надбавки за стаж: до двох років - 0%, 3-5 років - 10%, 6-10 років - 15%, 11-20 років - 20%, понад 20 років - 30%. Крім того, передбачено підвищення окладу на 25% для гірських і прифронтових територій, 20% - надбавка за сертифікацію, 20% - мотиваційна надбавка, доплата за тип закладу (10% - старша профільна школа, 30% - спеціальний заклад/клас), а також можливо місцева надбавка, яка визначається засновником.

Щоб така модель запрацювала, на думку комітету необхідно було б: збільшити тижневе навантаження вчителів з 18 до 22 годин; переведення з безстрокових контрактів на строкові; змінити структуру зарплати де оклад складає основну частину зарплати; закласти необхідні кошти на реформу в держбюджет.

Профспілка працівників освіти і науки України підтримує збільшення окладу до трьох мінімальних зарплат, але вважає, що збільшення педагогічного навантаження з 18 до 22 годин, яке розглядають у владі, загрожує звільненню понад 70 тис. учителів. Також в профспілці не розуміють і не підтримують необхідність переведення педагогів із безстрокових на строкові трудові договори. Крім того, профспілка виступає проти запровадження фонду мотиваційних надбавок, що складає лише 5% від фонду зарплат і скасування доплат за класне керівництво, перевірку письмових робіт, завідування навчальними кабінетами.

По результатам розгляду у Верховній Раді державний бюджет на 2026 рік не передбачає збільшення тижневого навантаження і переведення вчителів із безстрокових на строкові контракти. Документом передбачено з 1 січня 2026 року підвищення зарплати педагогічних працівників на 30%, а з 1 вересня 2026 року — ще на 20%". В той же час, уряду доручено розробити нову систему оплати праці, яка передбачатиме значний базовий посадовий оклад і яка має запрацювати з вересня 2026 року.

На початку грудня Міносвіти заявило, що у найближчі місяці розпочне комунікацію із зацікавленими сторонами щодо впровадження нової моделі оплати праці педагогів.