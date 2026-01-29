Міносвіти рекомендує університетам продовжити канікули або дистанційне навчання до 8 лютого

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам вищої освіти продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі до 8 лютого, відповідний лист вже направили ректорам університетів, повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

"Водночас остаточне рішення щодо формату навчання ухвалює сам заклад вищої освіти в межах повноважень, передбачених автономним статусом, з урахуванням безпекової та енергетичної ситуації на місці", - написав Трофименко в мережі Facebook.

Він зазначив, що при цьому університети по всій країні продовжують розгортати центри підтримки для студентів і працівників, а також - за можливості - для людей поруч.

"В Києві студентські об’єднання ініціювали організацію допомоги людям похилого віку та маломобільним особам. МОН налагоджує координацію цього процесу разом із Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України і міжнародними партнерами, аби найефективніше задіяти наявні ресурси та убезпечити волонтерів в складних погодних умовах", - додав він.

Як повідомлялося, через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти залежно від безпекової ситуації в регіоні. ОВА та іншим зацікавленим центральним органам виконавчої влади з урахуванням рішень відповідних комісій з ТЕБ та НС потрібно невідкладно вжити заходів щодо: переходу на дистанційну форму навчання або продовження/запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року. КМДА — запровадити продовження або встановлення зимових канікул до 1 лютого 2026 року. У Києві заклади дошкільної освіти ухвалюють рішення про продовження роботи з урахуванням ситуації на місці.