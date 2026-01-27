Інтерфакс-Україна
Події
09:21 27.01.2026

Міносвіти запустило гарячу лінію для консультацій громад щодо виплати зарплат вчителям

Міністерство освіти і науки України запустило гарячу лінію для консультацій громад щодо виплати заробітних плат педагогам у школах у 2026 році.

"З 1 січня 2026 року зарплати педагогічних працівників підвищено на 30% — це перший етап посилення підтримки вчителів. На реалізацію цього рішення уряд виділив 57,8 млрд грн.  Пріоритетом є те, щоб кожен учитель отримав підвищення в повному обсязі. Держава забезпечує фінансування через освітню субвенцію, яка надходить до місцевих бюджетів. На місцевому рівні ці кошти розподіляються і спрямовуються на оплату праці педагогічних працівників", - йдеться у повідомленні міністерства.

У звʼязку з цим Міносвіти надаватиме аналітичну та методичну підтримку громадам щодо правильного застосування чинних механізмів нарахування заробітної плати.

Так, отримати консультацію в робочий час громади можуть  за телефоном (044) 481-47-85.

Зокрема, фахівці міністерства допоможуть розібратися з: застосуванням формули освітньої субвенції у 2026 році; тим, як розрахункова та фактична наповнюваність класів впливає на оплату праці; можливостями використання наявних фінансових ресурсів місцевих бюджетів.

"Консультації мають на меті допомогти громадам правильно застосовувати чинні механізми, щоб кожен учитель вчасно та справедливо отримав заробітну плату", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, 21 січня Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендував всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування провести моніторинг виплат працівникам закладів загальної середньої освіти за січень 2026 року.

З 1 січня 2026 року вчителі всіх спеціальностей, вихователі, асистенти вихователів, педагоги-організатори, практичні психологи, педагоги позашкільної освіти та інші педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти отримали підвищення заробітної плати на 30%.

Теги: #міносвіти #вчителі #гаряча_лінія #консультації

