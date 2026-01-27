Інтерфакс-Україна
Події
09:33 27.01.2026

Лісовий: У найближчі тижні вчителі розпочнуть отримувати оновлені нарахування зарплати

Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що у найближчі тижні вчителі у всіх регіонах країни розпочнуть отримувати оновлені нарахування заробітної плати.

"У найближчі тижні вчителі у всіх регіонах країни розпочнуть отримувати оновлені нарахування заробітної плати. Це важливий момент, бо саме зараз державне рішення про підвищення оплати праці переходить із цифр бюджету в реальні кошти для людей", - написав Лісовий в мережі Facebook.

Він нагадав, що зарплата вчителя, як і раніше, формується на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування.

"Державне підвищення не замінює місцеві стимули, а доповнює їх, підсилюючи базову зарплату. Тому зараз важливо, щоб у процесі січневих нарахувань усі ці елементи склалися разом так, як було закладено в державному рішенні, — щоб кожен учитель відчув реальне підвищення своєї оплати праці", - наголосив міністр.

Лісовий заявив, що Міносвіти буде уважно  супроводжувати цей процес, працюючи з громадами, щоб державне рішення про підвищення було коректно реалізовано для вчителів.

Як повідомлялося, 21 січня Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендував всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування провести моніторинг виплат працівникам закладів загальної середньої освіти за січень 2026 року.

Голова освітнього комітету Сергій Бабак закликав громади не маніпулювати надбавками до заробітних плат вчителів.

З 1 січня 2026 року вчителі всіх спеціальностей, вихователі, асистенти вихователів, педагоги-організатори, практичні психологи, педагоги позашкільної освіти та інші педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти отримали підвищення заробітної плати на 30%.

Теги: #зарплати #вчителі

