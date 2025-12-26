Кабмін з січня планує 30% підвищення зарплат освітянам - Свириденко

Кабінет міністрів України продовжує поетапне підвищення заробітних плат педагогам, з січня очікується підвищення на 30%, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уряд поетапно підвищує рівень оплати праці в освіті, щоб зробити професію вчителя більш конкурентною. Шкільна освіта має бути безпечна і якісна, навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Це один із ключових пріоритетів Уряду", - написала вона в телеграмі.

За словами Свириденко, з січня 2026 педагогам підвищать заробітну плату на 30%. Для реалізації рішення у бюджеті вже передбачене фінансування на перші 8 місяців 2026 року.

Також 91,8 млрд грн освітньої субвенції розподілено між місцевими бюджетами, додатково 21,4 млрд грн переспрямовано для коректного забезпечення підвищення без збільшення загальних видатків держбюджету.

Свириденко додала, що наступний етап очікується з вересня 2026 року, де передбачено підвищення заробітної плати ще на 20%.

Також Кабмін профінансував щомісячні доплати для вчителів, зазначила міністерка.

"Понад 409 тисяч педагогів отримуватимуть щомісячні доплати за роботу в несприятливих умовах праці у період з січня по серпень 2026 року, з них 25,5 тис. у прифронтових громадах. Для цього передбачено 10,37 млрд грн у межах бюджету Міністерства освіти і науки України", - написала Свириденко.

За її словами, паралельно Міністерство освіти й науки оновлює освітні програми та впроваджує сучасні практики в межах Нової української школи, щоб фінансові рішення напряму працювали на якість освіти.

Крім того, Уряд онови порядок та умови надання субвенції на облаштування укриттів з метою підвищення ефективності процедури облаштування укриттів в закладах загальної середньої освіти, зокрема, додала Свириденко.

За словами міністерки, держава напряму фінансуватиме об’єкти з готовністю від 60% (замість 40%), без збільшення вартості проєктів за рахунок держбюджету.

"Розподіл на нові об'єкти буде здійснюватися відповідно до граничних обсягів, визначених для територій за рівнями ризику безпеки в системі освіти: дуже високий - 40%, високий - 35%, помірний та задовільний - 25% (частка для територій з помірним та задовільним рівнями ризику суттєво збільшена з 10% до 25%)", - підсумувала Свириденко.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/1269