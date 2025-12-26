Інтерфакс-Україна
Події
22:13 26.12.2025

Кабмін з січня планує 30% підвищення зарплат освітянам - Свириденко

2 хв читати

Кабінет міністрів України продовжує поетапне підвищення заробітних плат педагогам, з січня очікується підвищення на 30%, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уряд поетапно підвищує рівень оплати праці в освіті, щоб зробити професію вчителя більш конкурентною. Шкільна освіта має бути безпечна і якісна, навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Це один із ключових пріоритетів Уряду", - написала вона в телеграмі.

За словами Свириденко, з січня 2026 педагогам підвищать заробітну плату на 30%. Для реалізації рішення у бюджеті вже передбачене фінансування на перші 8 місяців 2026 року.

Також 91,8 млрд грн освітньої субвенції розподілено між місцевими бюджетами, додатково 21,4 млрд грн переспрямовано для коректного забезпечення підвищення без збільшення загальних видатків держбюджету.

Свириденко додала, що наступний етап очікується з вересня 2026 року, де передбачено підвищення заробітної плати ще на 20%.

Також Кабмін профінансував щомісячні доплати для вчителів, зазначила міністерка.

"Понад 409 тисяч педагогів отримуватимуть щомісячні доплати за роботу в несприятливих умовах праці у період з січня по серпень 2026 року, з них 25,5 тис. у прифронтових громадах. Для цього передбачено 10,37 млрд грн у межах бюджету Міністерства освіти і науки України", - написала Свириденко.

За її словами, паралельно Міністерство освіти й науки оновлює освітні програми та впроваджує сучасні практики в межах Нової української школи, щоб фінансові рішення напряму працювали на якість освіти.

Крім того, Уряд онови порядок та умови надання субвенції на облаштування укриттів з метою підвищення ефективності процедури облаштування укриттів в закладах загальної середньої освіти, зокрема, додала Свириденко.

За словами міністерки, держава напряму фінансуватиме об’єкти з готовністю від 60% (замість 40%), без збільшення вартості проєктів за рахунок держбюджету.

"Розподіл на нові об'єкти буде здійснюватися відповідно до граничних обсягів, визначених для територій за рівнями ризику безпеки в системі освіти: дуже високий - 40%, високий - 35%, помірний та задовільний - 25% (частка для територій з помірним та задовільним рівнями ризику суттєво збільшена з 10% до 25%)", - підсумувала Свириденко.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/1269

Теги: #кабмін #зарплати #педагоги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:33 26.12.2025
Уряд дозволив продаж ліків на АЗС - МОЗ

Уряд дозволив продаж ліків на АЗС - МОЗ

19:17 24.12.2025
Кабмін відсторонив голову Держлікслужби Ісаєнка

Кабмін відсторонив голову Держлікслужби Ісаєнка

18:33 24.12.2025
Створення при Кабміні Нацкоординатора по боротьбі з організованою злочинністю усуне розпорошеність повноважень в цій сфері – експерт

Створення при Кабміні Нацкоординатора по боротьбі з організованою злочинністю усуне розпорошеність повноважень в цій сфері – експерт

10:54 24.12.2025
Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

16:42 23.12.2025
Уряд запровадив електронне декларування права на промислове рибальство

Уряд запровадив електронне декларування права на промислове рибальство

15:55 23.12.2025
Уряд спрощує передачу енергообладнання для стабілізації електропостачання під час війни - Свириденко

Уряд спрощує передачу енергообладнання для стабілізації електропостачання під час війни - Свириденко

12:05 23.12.2025
Міносвіти розповіло про 4 розроблені моделі оплати праці вчителів для подальшого обговорення

Міносвіти розповіло про 4 розроблені моделі оплати праці вчителів для подальшого обговорення

18:22 22.12.2025
Кабмін оцінив підсумки діяльності чиновників у 2025р: ніхто не отримав негативної оцінки

Кабмін оцінив підсумки діяльності чиновників у 2025р: ніхто не отримав негативної оцінки

17:28 22.12.2025
Кабмін утворив ТОВ "Агенція національної єдності"

Кабмін утворив ТОВ "Агенція національної єдності"

11:40 22.12.2025
Запровадження індикативної собівартості навчання на контракті врятувало виші і підготувало їх до підвищення зарплат - Трофименко

Запровадження індикативної собівартості навчання на контракті врятувало виші і підготувало їх до підвищення зарплат - Трофименко

ВАЖЛИВЕ

США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років – Зеленський

Ексглава "Укрнафти" Ткачук очолив "Укргазвидобування"

У Харкові 2 загиблих, 5 постраждалих – Синєгубов

У Харкові попри війну зросла кількість ФОПів, податкові пільги для підприємців виправдали себе –Терехов

Переважна кількість переселенців працездатного віку у Харкові залучені в економіку міста – мер

ОСТАННЄ

У Києві поліція встановлює обставини вибуху автобусу

США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років – Зеленський

Генштаб ЗСУ: Уражено низку військових складів та "спецназ" окупантів на ТОТ Донецької області

Зеленський поінформував європейських партнерів про хід переговорного процесу з представниками США

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести людей – Офіс генпрокурора

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести людей – Офіс генпрокурора

Київ закупив 4,5 тис. одиниць резервного живлення для будинків, підготовлено майже 300 генераторів – мер

Уряд переспрямував 69,8 млн грн на ремонт лікарні та двох багатоповерхівок в Харкові – прем'єр

У Гуляйполі було достатньо бійців, щоб захистити КСП - командир 1 ОШП Філатов

Зеленський доручив модернізувати систему розподілу дронів та пропрацювати зміни до стратегії захисту неба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА