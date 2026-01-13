Свириденко до громадян: просимо поставитися з розумінням і подбати про ощадливе використання електроенергії

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що рішення уряду щодо перегляду обʼєктів критичної інфраструктури суттєво допомагає балансувати енергетичну систему в умовах наслідків обстрілів і сильних морозів.

"Працюємо, щоб повернути повноцінне енергозабезпечення, після нових ворожих обстрілів енергетики… Рішення Кабміну щодо перегляду обʼєктів критичної інфраструктури дозволило додати в мережу 1 ГВт електричної потужності. Це уже зараз суттєво допомагає балансувати систему в умовах наслідків обстрілів і сильних морозів", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Прем'єр зазначила, що уряд координує зусилля з рітейл-мережами, і ситуація із забезпечення людей продуктами під контролем.

"Доручила міністру економіки тримати на особистому контролі і реагувати на запити мереж", - додала вона.

Керівник уряду розповіла, що у районах Києва, де є найбільші проблеми із заживленням, Державна служба надзвичайних ситуацій забезпечує житлові будинки генераторами великої потужності, що в свою чергу ттакож знижують навантаження на систему і забезпечують життєдіяльність цілих кварталів.

"Додаткові "Пункти незламності" розгортаються по всій державі з урахуванням ситуації на місцях. Доручила головам ОВА і профільному міністерству тримати надскладні ситуації на особистому контролі і невідкладно реагувати, виїжджати на місце і бути на звʼязку із людьми", - зазначила Свириденко.

За її словами, особлива увага — до забезпечення резервів пального, його наявності і стабільності цін.

"Працюємо над якнайшвидшим відновленням генерації та паралельно нарощуємо імпорт електроенергії. Роботи на всіх енергообʼєктах тривають. Дякую всім службам, енергетикам у ремонтних бригадах. Ворожі атаки, низькі температури та обледеніння мереж створюють додаткове навантаження на систему. Просимо поставитися із розумінням і подбати про ощадливе використання електроенергії", - наголосила прем'єр.