Економіка
15:33 29.01.2026

Зеленський: "Нафтогаз" імпортує електроенергії більше ніж 50% від власних потреб споживання

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністром Юлією Свириденко та керівником "Нафтогазу" Сергієм Корецьким, з якими обговорив наслідки російських атак по нафтогазовій інфраструктурі України та процес відновлення обʼєктів газової інфраструктури.

"Учора була укладена чергова угода з Європейським інвестиційним банком на 50 мільйонів євро, і саме ЄІБ та ЄБРР забезпечують основний обсяг фінансової підтримки. Сергій Корецький доповів і по виконанню довгострокових домовленостей із партнерами у Європі, а також щодо деяких проєктів стратегічного розвитку нафтогазової сфери. "Нафтогаз" також імпортує електроенергії більше ніж 50% від власних потреб споживання, тим самим допомагаючи всій системі", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент зазначив, що продовжується імпорт достатніх обсягів газу та були суттєво диверсифіковані канали поставок.

"Також важливо забезпечити відновлення й заміну обладнання – усі відповідні доручення є. Дякую всім нашим партнерам, які підтримують і допомагають", - наголосив президент.

