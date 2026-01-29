Ухвалення нової програми МВФ для України за базовим сценарієм очікується у третій декаді лютого – голова НБУ

Голова Національного банку України Андрій Пишний очікує, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду у лютому розгляне питання затвердження нової програми для України обсягом $8,1 млрд.

"Базовий сценарій розвитку подій в цьому питанні – це, напевно, третя декада лютого, з точки зору ухвалення відповідного рішення і новин з Вашингтона щодо нової програми з Міжнародним валютним фондом", – зазначив він на пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики.

Пишний додав, що для цього Україна має виконати "деяку домашню роботу".

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=vQXOnREnnvU