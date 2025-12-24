Кабмін затвердив соціальну програму розвитку фізкультури і спорту до 2030р.

Кабінет міністрів затвердив державну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту до 2030 року, повідомляє Міністерство молоді і спорту.

"Програма прийнята з метою узгодженої взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів сфери фізичної культури і спорту щодо реалізації та вдосконалення сфери фізичної культури і спорту, зокрема підвищення якості та доступності послуг для різних груп населення, збільшення рівня рухової активності, підвищення іміджу України на міжнародній спортивній арені, впровадження цифрових інструментів для спрощення доступу населення до послуг та обміну даними", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що програма передбачає: збільшення частки населення, яке регулярно займається руховою активністю або спортом; розширення можливостей для занять спортом людей з інвалідністю та ветеранів війни; підготовка кадрів (фахових молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів) у сфері фізичної культури і спорту; розвиток сучасної та безбар’єрної спортивної інфраструктури; підвищення фізичної готовності військовослужбовців і працівників служб безпеки; підготовка кадрів (фахових молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів) у сфері фізичної культури і спорту; впровадження цифрових рішень, наукових розробок і сучасної спортивної медицини.

У відомстві повідомляють, що програма забезпечить цифровізацію сфери фізичної культури і спорту, узгоджену взаємодію між центральними та місцевими органами виконавчої влади, інститутами громадянського суспільства щодо формування статусу України як однієї з провідних спортивних держав у світі, створення умов для прийняття ефективних управлінських рішень, створення якісних змін, спрямованих на популяризацію рухової активності та здорового способу життя, забезпечення рівних прав і можливостей для занять фізичною культурою і спортом різних груп жінок і чоловіків, дівчаток та хлопчиків, забезпечення сфери фізичної культури і спорту фахівцями відповідної кваліфікації з мотивацією до результативної роботи.

Зокрема, завдання та заходи в межах програми реалізовуватимуться з 1 січня 2026 року до 31 грудня 2030 року.

Як повідомлялося, у травні Кабінет міністрів ухвалив концепцію державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2030 року. Документом було передбачено, що уряд розраховує до 2030 року збільшення до 30% кількості населення, яке займається руховою активністю або спортом, а також забезпечити входження України до 30 найсильніших країн світу за результатами Олімпійських ігор.