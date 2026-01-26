Інтерфакс-Україна
Спорт
13:10 26.01.2026

Бідний: Зміна так званого спортивного громадянства - це одиниці серед представників спорту вищих досягнень

Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026
Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявляє, що зміна так званого спортивного громадянства є одиничними випадками серед українських представників спорту вищих досягнень.

"Я можу згадати одну умовно нормальну історію - гімнаст Ілля Ковтун. Він жодного разу не був в Україні після початку повномасштабної війни, він весь час перебував в Хорватії. В нас було дуже багато розмов з його тренером. В них були всі умови для того, щоб тренуватися навіть за кордоном, але за підтримки України. Але він і його тренер прийняли те рішення, яке прийняли - це їх вибір", - сказав Бідний в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, скільки українських спортсменів в 2022-2025 роках змінили спортивне громадянство.

Також міністр пригадав два випадки, коли наші спортсмени фактично ставали жертвами російської пропаганди і як наслідок зрадниками.

"Останній випадок, з Софією Лискун, є в цьому сенсі класичним, де ми бачимо, як чітко вона одразу, фактично за три дні, вже зачитує присягу і транслює заучені наративи російської пропаганди. Рік тому була ще веслувальниця Лариса Жалінська, останній публічний прояв якої був теж під російським триколором з текстом присяги. Після того про неї всі забули, свою функцію і роль вона вже виконала. На щастя – це всі такі випадки", - зазначив він.

Бідний констатував, що загалом, спортсмени постійно змінюють країни, кожен шукає де йому краще, і це є нормальною практикою, було до повномасштабного вторгнення, і це відбувається в усьому світі і зараз.

"Інша справа, що сьогодні це для нас дуже сенситивна історія. Якщо спортсмен може готуватися і виступати за країну лише тільки тому, що хтось сьогодні на фронті ризикує або віддає своє життя, що громадяни донатять на сили оборони, жертвуючи останнім для того, щоб забезпечити наших військових, стійко переносять усі негаразди, а в нього є можливість готуватися і їздити за кордон, виступати, представляти Україну, то саме в цьому випадку питання зміни громадянства, перехід під інший прапор, сприймається певною мірою як зрада. І тут я згоден. Тому що саме цей контекст, саме ці конкретні умови роблять такий перехід видимим. І навіть коли це відбувається за нормальних умов, цивілізовано, він сприймається дуже негативно", - заявив міністр.

Що стосується того, чи були іноземні спортсмени, які за останні роки отримали спортивне громадянство України, Бідний зазначив, що таких випадків немає.

"Це в принципі були поодинокі випадки і до війни. Щодо тренерів, то так, в нас працює і зараз достатньо багато тренерів з не українським громадянством", - розповів він.

Також він констатував, що на сьогоднішній день в українських збірних немає так званих натуралізовані російських спортсменів.

"Були запити кількох тренерів з Білорусі, які приїхали сюди ще давним-давно. Вони тут вже кілька десятків років і зараз в них є певні ускладнення з оформленням документів", - додав голова відомства.

На запитання, чи допускає він таку можливість в майбутньому, якщо будуть звернення від російських спортсменів, Бідний наголосив, що це дуже складне питання, але наразі таке навіть не розглядається.

"Я думаю, що взагалі занадто рано про це зараз говорити. Спочатку перемир’я, потім справедливий мир, і уже тоді ми будемо розбиратися, хто що робив, яким чином нам вибудовувати політику по наших національних збірних командах", - зазначив міністр.

Теги: #бідний_матвій #спортсмени #громадянство

