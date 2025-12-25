Інтерфакс-Україна
Спорт
13:17 25.12.2025

Кабмін врегулював мінімальну кількість посад тренерів-викладачів залежно від місця розташування ДЮСШ

Кабінет міністрів затвердив зміни до положення про дитячо-юнацьку спортивну школу (ДЮСШ), а також врегулював мінімальну кількість посад тренерів-викладачів в залежності від місця розташування спортшколи.

"Документ спрямований на те, щоб зробити діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл більш гнучкою, відповідною до реальних потреб громад та викликів сьогодення. Оновлено підходи до формування штатного розпису спортивних закладів, зокрема визначення кількості ставок тренерів-викладачів, а також переглянуто кваліфікаційні вимоги до відповідних посад", - йдеться в повідомленні Міністерства молоді і спорту.

Зазначається, що окремо врегульовано мінімальну кількість посад тренерів-викладачів в залежності від місця розташування спортивної школи, зокрема: не менше 8 ставок тренера-викладача, з яких не менше 4 штатних одиниць — для спортивних шкіл, розташованих у міських територіальних громадах, а також для закладів, діяльність яких поширюється на одну або більше територіальних громад області; не менше 4 ставок, з яких не менше 2 штатних одиниць — для спортивних шкіл у селищних територіальних громадах; не менше 3 ставок, з яких не менше 2 штатних одиниць — для спортивних шкіл у сільських територіальних громадах; не менше 4 ставок, з яких не менше 2 штатних одиниць — для спортивних шкіл для осіб з інвалідністю.

Крім того, розширено коло фахівців, які можуть бути залучені до роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах, зокрема, йдеться про: здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю "Фізична культура і спорт" четвертого року навчання; осіб, які мають ступінь вищої освіти бакалавра або магістра за предметною спеціальністю "Середня освіта (фізична культура)"; фахівців з освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, освітнім ступенем молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за відповідними спеціальностями.

"Оновлене положення створює більш стабільні умови для роботи спортивних закладів у громадах та підтримує тих, хто безпосередньо працює з дітьми — тренерів-викладачів. Воно дає змогу залучити додаткові кадри, забезпечити безперервність тренувального процесу та розширити можливості для дітей регулярно займатися спортом незалежно від місця проживання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у червні міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що Мінспорту не планує закривати дитячо-юнацькі спортивні школи.

