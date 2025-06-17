Мінспорту запевняє, що не планує закривати ДЮСШ

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що Мінспорту не планує закривати Дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ), повідомляє пресслужба міністерства.

"Ми не закриваємо, і не збираємось закривати ДЮСШ. У багатьох з них з нашими дітьми працюють кваліфіковані та натхненні своєю роботою тренери", – зазначив міністр.

Заява очільника Мінмолодьспорту пролунала на тлі публічних побоювань щодо можливого згортання мережі ДЮСШ через реформу спортивної системи.

Бідний пояснив, що йдеться не про скорочення, а про розширення можливостей для залучення українців до занять спортом.

"У рамках запровадження клубної системи ми створюємо додаткові можливості для спільнот – об'єднуватись навколо регулярних занять спортом і мати підтримку на рівні громади та держави.

Такі спільноти не завжди відповідають жорстким вимогам ДЮСШ, але мають можливість більш ефективно залучати дітей, дорослих та ветеранів – до регулярних тренувань, активного способу життя. Це додаткові можливості для українців. Ми не плануємо закривати ДЮСШ", – розповів Бідний.

Останнім часом у кількох регіонах зафіксовано випадки реорганізації ДЮСШ, що спричинило дискусії серед тренерів, батьків і місцевих громад.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=2488036491529557&rdid=s0VqlImmHdIr9CES