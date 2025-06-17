Інтерфакс-Україна
Події
07:01 17.06.2025

Мінспорту запевняє, що не планує закривати ДЮСШ

1 хв читати
Мінспорту запевняє, що не планує закривати ДЮСШ

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що Мінспорту не планує закривати Дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ), повідомляє пресслужба міністерства.

"Ми не закриваємо, і не збираємось закривати ДЮСШ. У багатьох з них з нашими дітьми працюють кваліфіковані та натхненні своєю роботою тренери", – зазначив міністр.

Заява очільника Мінмолодьспорту пролунала на тлі публічних побоювань щодо можливого згортання мережі ДЮСШ через реформу спортивної системи.

Бідний пояснив, що йдеться не про скорочення, а про розширення можливостей для залучення українців до занять спортом.

"У рамках запровадження клубної системи ми створюємо додаткові можливості для спільнот – об'єднуватись навколо регулярних занять спортом і мати підтримку на рівні громади та держави.

Такі спільноти не завжди відповідають жорстким вимогам ДЮСШ, але мають можливість більш ефективно залучати дітей, дорослих та ветеранів – до регулярних тренувань, активного способу життя. Це додаткові можливості для українців. Ми не плануємо закривати ДЮСШ", – розповів Бідний.

Останнім часом у кількох регіонах зафіксовано випадки реорганізації ДЮСШ, що спричинило дискусії серед тренерів, батьків і місцевих громад.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=2488036491529557&rdid=s0VqlImmHdIr9CES

Теги: #мінспорту #дюсш

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:43 16.06.2025
Україна закликає відсторонити російських "нейтральних" атлетів з Муей Тай від участі у Всесвітніх іграх

Україна закликає відсторонити російських "нейтральних" атлетів з Муей Тай від участі у Всесвітніх іграх

16:35 13.06.2025
Україна закликає відсторонити російського "нейтрального" атлета з джиу-джитсу від участі у Всесвітніх іграх

Україна закликає відсторонити російського "нейтрального" атлета з джиу-джитсу від участі у Всесвітніх іграх

17:49 02.06.2025
Україна закликає МОК та Міжнародну федерацію дзюдо скасувати допуск білоруських спортсменів до змагань

Україна закликає МОК та Міжнародну федерацію дзюдо скасувати допуск білоруських спортсменів до змагань

16:15 30.05.2025
Кабмін ухвалив концепцію державної програми розвитку фізкультури і спорту до 2030р

Кабмін ухвалив концепцію державної програми розвитку фізкультури і спорту до 2030р

17:26 30.04.2025
Україна закликає МОК і FIG відсторонити російську гімнастку Мельникову від міжнародних змагань як нейтральну спортсменку

Україна закликає МОК і FIG відсторонити російську гімнастку Мельникову від міжнародних змагань як нейтральну спортсменку

09:26 02.04.2025
Відбувся перший Всеукраїнський турнір з військово-технологічного спорту

Відбувся перший Всеукраїнський турнір з військово-технологічного спорту

20:08 26.03.2025
Бідний задекларував 1,4 млн грн доходів за 2024 рік

Бідний задекларував 1,4 млн грн доходів за 2024 рік

16:40 24.03.2025
Мінспорту запустило сервіс на основі мовних моделей ШІ

Мінспорту запустило сервіс на основі мовних моделей ШІ

18:22 04.03.2025
Мінспорту позбавило шахіста Карякіна і футболістів Тимощука і Каладзе спортивних звань

Мінспорту позбавило шахіста Карякіна і футболістів Тимощука і Каладзе спортивних звань

10:11 26.02.2025
Мінспорту офіційно визнало військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту

Мінспорту офіційно визнало військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту

ВАЖЛИВЕ

У Києві вже 55 постраждалих і їхня кількість збільшується, понад 40 госпіталізували щодо жертв немає точних даних – Кличко

У результаті атаки РФ по Україні 70 постраждалих, з них 44 поранених і 14 загиблих тільки в Києві

Альянс оприлюднив програму гаазького саміту НАТО

Викрито привласнення понад 64 млн грн на закупівлях техніки для ЗСУ – ДБР

Україна на G7 має намір обговорювати питання використання заморожених активів РФ, санкції та обмеження цін на нафту - Зеленський

ОСТАННЄ

На Полтавщині пошкоджено ЛЕП

У Києві вже 55 постраждалих і їхня кількість збільшується, понад 40 госпіталізували щодо жертв немає точних даних – Кличко

Під російським обстрілом опинилися житлові будинки, заклади освіти та об’єкти критичної інфраструктури – Лубінець

У результаті атаки РФ по Україні 70 постраждалих, з них 44 поранених і 14 загиблих тільки в Києві

Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 79 од. автотехніки

Уже понад 40 постраждалих через ворожу атаку Києва – мер

17 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Уже 18 постраждалих у Києві через ворожу атаку - МВА

Ворог масовано атакував Одесу БпЛА, є постраждалі та пошкодження – Кіпер

Трамп достроково покидає саміт G7

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА