Інтерфакс-Україна
Спорт
16:35 13.06.2025

Україна закликає відсторонити російського "нейтрального" атлета з джиу-джитсу від участі у Всесвітніх іграх

1 хв читати

Міністерство молоді та спорту України, Спортивний комітет України та Асоціація джиу-джитсу України звернулися до керівництва Міжнародної асоціації всесвітніх ігор та Міжнародної федерації джиу-джитсу із закликом відсторонити російського "нейтрального" атлета з джиу-джитсу від участі у ХІІ Всесвітніх іграх.

"Підписанти листа вказали на порушення рекомендацій МОК про нейтралітет спортсменів з країн-агресорок. Мова йде про громадянина російської федерації, атлета з джиу-джитсу Дмитра Бешенця, який відкрито підтримує війну росії проти України і був допущений до ХІІ Всесвітніх ігор 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китайська Народна Республіка)", - йдеться в повідомленні Мінспорту.

Зазначається, що окрім того, у якості тренера він залучає до пропаганди війни дітей-вихованців, зокрема, звітував на своїх ресурсах про участь своїх підопічних у турнірах на призи товариства "Динамо" та на підтримку Повітряно-десантних військ РФ.

"Україна закликає розглянути та перевірити цю інформацію про зазначеного атлета та вжити відповідних заходів для недопуску його до Всесвітніх ігор. Міністерство молоді та спорту України, Спортивний комітет України та Асоціація джиу-джитсу України наголошують, що країни-агресорки використовують спорт як інструмент пропаганди", - йдеться в повідомленні.

Теги: #мінспорту #джиу_джитсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:49 02.06.2025
Україна закликає МОК та Міжнародну федерацію дзюдо скасувати допуск білоруських спортсменів до змагань

Україна закликає МОК та Міжнародну федерацію дзюдо скасувати допуск білоруських спортсменів до змагань

16:15 30.05.2025
Кабмін ухвалив концепцію державної програми розвитку фізкультури і спорту до 2030р

Кабмін ухвалив концепцію державної програми розвитку фізкультури і спорту до 2030р

17:26 30.04.2025
Україна закликає МОК і FIG відсторонити російську гімнастку Мельникову від міжнародних змагань як нейтральну спортсменку

Україна закликає МОК і FIG відсторонити російську гімнастку Мельникову від міжнародних змагань як нейтральну спортсменку

09:26 02.04.2025
Відбувся перший Всеукраїнський турнір з військово-технологічного спорту

Відбувся перший Всеукраїнський турнір з військово-технологічного спорту

20:08 26.03.2025
Бідний задекларував 1,4 млн грн доходів за 2024 рік

Бідний задекларував 1,4 млн грн доходів за 2024 рік

16:40 24.03.2025
Мінспорту запустило сервіс на основі мовних моделей ШІ

Мінспорту запустило сервіс на основі мовних моделей ШІ

18:22 04.03.2025
Мінспорту позбавило шахіста Карякіна і футболістів Тимощука і Каладзе спортивних звань

Мінспорту позбавило шахіста Карякіна і футболістів Тимощука і Каладзе спортивних звань

10:11 26.02.2025
Мінспорту офіційно визнало військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту

Мінспорту офіційно визнало військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту

14:25 12.02.2025
Мінспорту і НОК не володіє інформацією про кількість українських спортсменів, які змінили спортивне громадянство

Мінспорту і НОК не володіє інформацією про кількість українських спортсменів, які змінили спортивне громадянство

12:06 08.02.2025
Мінспорту визначило найкращі заклади фізкультури і спорту в Україні за підсумками 2024 року

Мінспорту визначило найкращі заклади фізкультури і спорту в Україні за підсумками 2024 року

ВАЖЛИВЕ

“Епіцентр дітям” запускає конкурс дитячих талантів “Реальні герої”

Збірна України виграла у Бельгії з рахунком 3:1 в плейофі Ліги націй УЄФА

Українці здобули 32 медалі в 11 видах спорту на "Іграх нескорених" у Канаді

Україна проведе домашній матч плейоф Ліги націй УЄФА з Бельгією в іспанській Мурсії

Україна виборола ще одне "срібло" на Паралімпійських іграх-2024 і завершує змагання з 82 медалями

ОСТАННЄ

Українські ветерани здобули "срібло" на турнірі "Hope Wins" у Кракові

Збірна України з волейболу перемогла команду США у Лізі Націй-2025

17-річний Арсен Гороян став чемпіоном Відня з боксу серед юніорів

НОК України звернувся до МОК з листом щодо недопуску кандидатури від РФ до Комісії атлетів FIE

Український боксер Ломаченко заявив про завершення професійної кар'єри

Honda стала одним із провідних партнерів Олімпійських ігор-2028

Уряд розраховує до 2030р. збільшення до 30% кількості населення, яке займається руховою активністю або спортом

Інформацію про 489 загиблих на війні спортсменів розміщено на сайті "Янголи спорту"

Федерація дзюдо України бойкотуватиме ЧС через рішення допустити представників Білорусі

“Епіцентр дітям” запускає конкурс дитячих талантів “Реальні герої”

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА