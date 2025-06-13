Україна закликає відсторонити російського "нейтрального" атлета з джиу-джитсу від участі у Всесвітніх іграх

Міністерство молоді та спорту України, Спортивний комітет України та Асоціація джиу-джитсу України звернулися до керівництва Міжнародної асоціації всесвітніх ігор та Міжнародної федерації джиу-джитсу із закликом відсторонити російського "нейтрального" атлета з джиу-джитсу від участі у ХІІ Всесвітніх іграх.

"Підписанти листа вказали на порушення рекомендацій МОК про нейтралітет спортсменів з країн-агресорок. Мова йде про громадянина російської федерації, атлета з джиу-джитсу Дмитра Бешенця, який відкрито підтримує війну росії проти України і був допущений до ХІІ Всесвітніх ігор 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китайська Народна Республіка)", - йдеться в повідомленні Мінспорту.

Зазначається, що окрім того, у якості тренера він залучає до пропаганди війни дітей-вихованців, зокрема, звітував на своїх ресурсах про участь своїх підопічних у турнірах на призи товариства "Динамо" та на підтримку Повітряно-десантних військ РФ.

"Україна закликає розглянути та перевірити цю інформацію про зазначеного атлета та вжити відповідних заходів для недопуску його до Всесвітніх ігор. Міністерство молоді та спорту України, Спортивний комітет України та Асоціація джиу-джитсу України наголошують, що країни-агресорки використовують спорт як інструмент пропаганди", - йдеться в повідомленні.