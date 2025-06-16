Україна закликає відсторонити російських "нейтральних" атлетів з Муей Тай від участі у Всесвітніх іграх

Міністерство молоді та спорту України, Спортивний комітет України та Українська федерація таїландського боксу Муей Тай звернулися з офіційним листом до керівництва Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор та Міжнародної федерації таїландського боксу Муей Тай із закликом відсторонити російських “нейтральних” атлетів з таїландського боксу Муей Тай від участі у ХІІ Всесвітніх іграх.

“У листі наведено конкретні факти, які свідчать, що Костянтин Шахтарін та Марина Беспалова відкрито підтримують війну, яку веде рф проти України. Це прямо суперечить рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету від 28 березня 2023 року, які виключають можливість участі в міжнародних змаганнях атлетів, що є представниками збройних сил або силових структур рф і рб. Крім того, “нейтральні” атлети з російськими або білоруськими паспортами мають утримуватися від будь-яких національних символів і підтримки війни проти України”, - йдеться у повідомленні Мінспорту.

Зазначається, що так званий “нейтральний” атлет Шахтарін є підписником провоєнних сторінок у соціальній мережі “Вконтакте” та публікував фото з військовим армії РФ, а Беспалова у 2022 році у своїх соціальних мережах неодноразово висловлювала підтримку Володимиру Путіну.

“Непохитною залишається й позиція України: доки російські війська з підтримкою уряду білорусі продовжують вести свою жорстоку війну проти українського народу, необхідно запровадити заборону на участь російських та білоруських атлетів у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі”, - додали у відомстві.