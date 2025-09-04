Завдяки Кличку збірна України з боксу зможе взяти участь у Чемпіонаті світу - президент World Boxing

Фото: https://sport.ua/

Участь збірної України з боксу в Чемпіонаті світу, який стартує сьогодні у Ліверпулі, стала можливою завдяки зусиллям Володимира Кличка. Про це повідомив президент World Boxing Боріс ван дер Ворст в ексклюзивному коментарі sport.ua.

"Із радістю повідомляю, що українські боксери можуть взяти участь у першому чемпіонаті світу з боксу в Ліверпулі, який розпочинається в четвер. І дійсно, цей процес тривав ледь не до останнього дня і був складним. Але консенсусу вдалося досягти за допомогою комунікації мого радника та легенди боксу Володимира Кличка. Це ще й стало можливим завдяки неодноразовим запитам регіональних керівників боксу в Україні. Ось все це і сприяло тому, щоб World Boxing вирішив питання допуску українських спортсменів. Зрозуміло, що ніхто не хотів, щоб українські спортсмени пропустили цю історичну подію", - зазначив президент World Boxing.

Він наголосив, що участь України у Чемпіонаті світу є надзвичайно важливою для світового боксу, адже українські боксери є дуже професійними та піднімають своєю участю рівень змагань.

"Участь України у чемпіонаті світу надзвичайно важлива. Український бокс всесвітньо відомий своїми чемпіонами. З огляду на триваюче вторгнення Росії в Україну, компанія World Boxing була мотивована знайти можливість для українських боксерів бути включеними до складу Ліверпуля 2025. Присутність українських боксерів сприятиме загальному високому рівню змагань", – наголосив ван дер Ворст.

Як зазначає сайт sport.ua, ще тиждень тому участь збірної України з боксу в Чемпіонаті світу була під питання, адже до кінця не було зрозуміло, чи зможе наша команда отримати дозвіл на участь у представницьких змаганнях. Через те, що Федерація боксу України ніяк не могла оформити членство у організації World Boxing, українські боксери пропустили Кубок світу в Казахстані і Чемпіонат Азії в Тайланді. Але напередодні Україну прийняли в товариство нещодавно створеної організації World Boxing. Вона була створена низкою національних федерацій аматорського боксу аби врятувати боксерські турніри на Олімпійських іграх, адже проросійська Міжнародна організація боксу (IBA) була назавжди позбавлена права їх проводити.

Нагадаємо, Чемпіонат світу з боксу серед чоловіків та жінок (еліта) пройде в Ліверпулі (Велика Британія) з 4 по 14 вересня. В змаганнях прийме участь 554 спортсменів (329 чоловіків та 225 жінок) з 68 країн.