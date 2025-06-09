Інтерфакс-Україна
Спорт
12:35 09.06.2025

17-річний Арсен Гороян став чемпіоном Відня з боксу серед юніорів

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Український боксер Арсен Гороян здобув перемогу на юніорському чемпіонаті Відня з боксу, завоювавши титул чемпіона.

17-річний спортсмен, який нині мешкає в Австрії, успішно провів фінальний поєдинок та виборов перше місце. Арсен розпочав заняття боксом після початку повномасштабної війни в Україні, пояснюючи своє рішення прагненням стати сильнішим – фізично та морально.

Спортсмена підтримує його батько, український бізнесмен і власник агрохолдингу Prometey Рафаель Гороян, який мотивує сина до нових досягнень. Наразі Арсен активно готується до чемпіонату Австрії, що відбудеться за тиждень.

Чемпіонат Відня є одним із ключових турнірів для юніорів, а перемога Арсена Горояна підкреслює високий рівень підготовки українських боксерів на міжнародній арені.

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