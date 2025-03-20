Інтерфакс-Україна

Спорт

13:18 20.03.2025

МОК схвалив включення боксу до програми Олімпійських ігор 2028р.

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МОК схвалив включення боксу до програми Олімпійських ігор 2028р.
Фото: Pixabay

Сесія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) одноголосно проголосувала за внесення боксу до програми Олімпійських ігор 2028 року, які відбудуться у США.

"Дякую вам за схвалення повернення боксу в Олімпійську програму. Ми з нетерпінням чекаємо чудового олімпійського турніру з боксу", - заявив президент МОК Томас Бах після голосування.

Бах зазначив, що організацією змагань опікуватиметься федерація боксу World Boxing.

World Boxing заснували 2023 року після розриву відносин між МОК і Міжнародною асоціацією боксу (IBA).

Літні Олімпійські ігри 2028 року відбуватимуться в Лос-Анджелесі з 14 по 30 липня.

Теги: #олімпійські_ігри #бокс

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