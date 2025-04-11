Інтерфакс-Україна

Спорт

10:21 11.04.2025

Олімпіада-2028: П'ять нових видів спорту, гендерний паритет у командних змаганнях, нові медальні шанси

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Олімпіада-2028: П'ять нових видів спорту, гендерний паритет у командних змаганнях, нові медальні шанси

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) затвердила програму змагань та квоти спортсменів для участі в Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі (США), повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК).

"Виконавча рада МОК затвердила програму змагань та квоти спортсменів для участі в Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі (LA28). У програмі — 351 дисципліна, що на 22 більше, ніж у Парижі-2024. Загальна квота — 10 500 атлетів. Додатково виділено ще 698 місць на 5 нових видів спорту, запропонованих організаторами: бейсбол/софтбол, крикет, флаг-футбол, лакрос і сквош", - йдеться у повідомленні НОК.

Зазначається, що вперше в історії Олімпійських ігор досягнуто паритету у кількості жіночих і чоловічих команд у всіх командних видах спорту, зокрема, у водному поло — по 12 команд у жінок і чоловіків, у футболі — більше жіночих команд: 16 проти 12 чоловічих 

"Розподіл квот (10 500 атлетів): 5 333 жінки та 5 167 чоловіків. Додаткові види спорту, які включені до програми змагань, дозволили залучити ще 698 спортсменів, серед яких: 322 жінки та 376 чоловіків. Також з’явилось 6 нових мікст-подій. Загалом: 161 жіночих видів, 165 чоловічих, 25 змішаних", - йдеться в повідомленні. 

Серед іншого, буде представлена нова жіноча вагова категорія у боксі; у водному поло додано 2 жіночі команди; розширено кількість змішаних дисциплін — в стрільбі з лука, легкій атлетиці (естафета 4x100 м), гольфі, спортивній гімнастиці, прибережному веслуванні та настільному тенісі 

"Плавання: додано дистанції 50м на спині, батерфляєм та брасом — для чоловіків і жінок Веслування: у форматі прибережного веслування дебютують одиночки легкої ваги (чоловіки та жінки), а також змішаний парний турнір у двійках  Спортивне скелелазіння: окремі комплекти нагород розіграють у двох дисциплінах — болдеринг та трудність. Раніше переможців визначали за результатами двоборства. Баскетбол 3х3: по 12 команд для кожної статі (замість 8)", - розповіли в НОК.

До програми Олімпіади-2028 входить 31 вид спорту (разом із боксом, затвердженим у 2025 році) та 5 додаткових, запропонованих оргкомітетом.

Як повідомлялося, Україна з 12-ма нагородами посіла 22-гу позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі (Франція).

Наступні літні Олімпійські ігри відбудуться 2028 року в Лос-Анджелесі (США).

Теги: #олімпійські_ігри #інновації #лос_анджелес

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