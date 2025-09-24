Україна може компенсувати брак ресурсів та спричинити непропорційні втрати РФ лише інноваціями – Залужний

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначає критичну важливість запровадження військових інновацій для компенсації сталого браку ресурсів.

“Лише впроваджуючи військові інновації, Україна може компенсувати традиційну нестачу ресурсів і завдати непропорційних втрат Росії. Однак Росія також усвідомлює це й уже робить кроки, які ми відчуваємо. Перевага України полягає в її людях, які не лише зупинили ворога, а й вже перетворили країну на центр інновацій на полі бою”, - написав Залужний у своїй статті для видання “ZN,UA”, опублікованій в середу.

Він наголосив, що саме інновації призведуть до застосування стратегії стійкого опору в умовах “якщо не постійної війни, то постійної ворожнечі”. “Це дасть нам змогу виживати, адаптуватися та перемагати без ілюзій, перетворивши війну на оперативно безглузду для Росії. Але для цього вкрай важливо знову перехопити та зберігати технологічну ініціативу, змушуючи Росію пристосовуватися, витримувати тиск і захищати себе”, - відзначив ексголовнокомандувач.

Залужний відзначив, що сучасне поле бою є єдиною інтегрованою мережею кіберфізичних систем, у якій безпілотні та роботизовані системи поєднуються через сенсори й допоміжну інфраструктуру управління та зв’язку з програмним забезпеченням.

“Станом на сьогодні очевидно, що ця кіберфізична система функціонує саме через мережу пристроїв, котрі як збирають і транслюють візуальні, акустичні, сейсмічні та інші дані на пункти управління або проміжні системи обробки інформації, так і виконують певні дії за командами з пунктів управління. Усе це, звісно, відбувається через мережу зв’язку, який залишається одним із головних слабких місць на сучасному високотехнологічному полі бою. Проте очевидно, що через вразливість саме систем зв’язку розвиватимуться автономні системи, де основний масив обробки інформації, аналізу обстановки та ухвалення рішень відбуватиметься безпосередньо “на борту”, - спрогнозував він, припустивши, що саме такі системи будуть здатні не лише ефективно виконувати завдання з ураження, а й забезпечувати надійний захист.

Для цього, за словами Залужного, слід вирішити низку ключових проблем на державному рівні, зокрема, створити стратегію та механізми вирішення проблеми розвитку саме передових оборонних технологій на національному рівні, мобілізувати необхідну кількість фахівців насамперед у галузі софт-рішень, необхідних для розроблення, впровадження, інтеграції та подальшої їх підтримки, скористатися доступним експортом оборонних технологій для формування безпекових альянсів та використання технологічних і наукових можливостей майбутніх партнерів, забезпечити повну наукову й технологічну ізоляцію РФ.

Також він відзначив необхідність вирішити проблему доступу до мікропроцесорів, назвавши це питання найскладнішим, бо воно “створює значні геополітичні ризики для забезпечення стабільності й відкритості ринків постачання критично важливих компонентів, оскільки ключові виробничі потужності залишаються сконцентрованими в обмеженій кількості географічних регіонів — переважно в КНР, на Тайвані, у США”.

“Ситуація на фронті залежить від багатьох чинників, і найголовніший — це розвиток технологій, які щоденно змінюються з очевидною тенденцією. Як наслідок — швидке опанування цих технологій, їх практична апробація та масштабування дадуть змогу адаптуватися до нових умов і вийти з описаного позиційного глухого кута раніше, ніж це зроблять наші вороги”, - резюмував Залужний.