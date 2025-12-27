Китай зростив об’єм імпорту російських енергоресурсів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не бачить готовності Китаю доєднатися до мирного треку, навпаки, Китай зростив об'єм імпорту російських енергоресурсів.

"Я не бачу поки що готовності Китаю доєднатися до мирного треку. Ми завжди хотіли, щоб Китай, а він може, спроможний тиском на Росію зупинити цю війну. Китай цього не зробив, на жаль. Китай навпаки зростив об'єм імпорту російських енергоресурсів", - сказав Зеленський журналістам у суботу.

Президент додав, що Китай на сьогодні найбільший імпортер російської енергетики, а Росія витрачає гроші від експорту на війну.