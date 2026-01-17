Інтерфакс-Україна
Події
19:35 17.01.2026

Росіяни вдруге за день атакували критичну інфраструктуру Харкова – мер

1 хв читати
Ще одне влучання російського безпілотника зафіксоване у Слобідському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ворожий БпЛА типу "Молнія" вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури. Наслідки уточнюються", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в суботу вдень російськи окупанти обстріляли, за попередніми даними, з РСЗВ "Торнадо-С" об'єкт критичної інфраструктури в Індустріальному районі Харкова. За словами Терехова, внаслідок обстрілу було завдано значних пошкоджень.

 

