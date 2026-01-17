Об'єкт критичної інфраструктури у Харкові значно пошкоджений через ворожий обстріл – мер

Ціллю суботніх ворожих ударів по Харкову був об’єкт критичної інфраструктури в Індустріальному районі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Пошкодження дуже значні — і це не той випадок, коли "трохи підлатали й поїхали далі". Мова про серйозні удари по системі, яка тримає місто в теплі й зі світлом. З кожним таким обстрілом централізована подача тепла та електрики дається все важче. Бо енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви — не безкінечні, навантаження — пікове, а будь-яке нове пошкодження одразу "з’їдає" можливості для стабілізації", - написав Терехов у телеграм-каналі.

За його словами, через постійні обстріли критичної інфраструктури система не встигає повноцінно відновлюватися і тому постійно працює на межі.

"Будь-який наступний удар може означати, що утримувати стабільну подачу стане ще складніше, а відновлення — довшим і важчим", - зазначив Терехов.

Разом з тим він запевнив, що екстрені і комунальні служби роблять все, аби місто залишалося з теплом і світлом.

"Ми все одно працюємо. Дякую тепловикам, енергетикам, комунальникам, рятувальникам ДСНС — усім, хто зараз робить свою роботу під навантаженням і ризиком, щоб місто залишалося з теплом і світлом. Харків тримається не гаслами — Харків тримається людьми. Ми вистоїмо", - написав Терехов.

Протягом останніх днів російські військові вдруге завдають цілеспрямованих ударів по об’єктах критичної інфраструктури, що забезпечують Харків теплом і світлом. Як повідомляв Терехов, 15 січня внаслідок ворожих ударів був зруйнований "великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури".