Інтерфакс-Україна
Події
08:35 17.01.2026

Уночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Одещини

1 хв читати
Уночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Одещини
Фото: ДСНС Одещини

У ніч на суботу ворог завдав чергового цинічного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини, зафіксовано пошкодження, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"На одному з об’єктів в Одеському регіоні зафіксовано пошкодження, виникла пожежа. На щастя, загиблих та постраждалих немає", - написав він у телеграмі.

Кіпер зазначив, що триває ліквідація наслідків. Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Теги: #одеська_область #енергетика #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:47 16.01.2026
Німеччина виділить 60 млн євро на зимову й енергетичну підтримку України - Сибіга

Німеччина виділить 60 млн євро на зимову й енергетичну підтримку України - Сибіга

16:50 16.01.2026
Склад боєприпасів противника уражено в окупованому Приморську – Генштаб ЗСУ

Склад боєприпасів противника уражено в окупованому Приморську – Генштаб ЗСУ

15:09 16.01.2026
В Києві до житлових кварталів підключені 24 електрогенератора великої потужності, розгортаються додаткові Пункти незламності – Свириденко

В Києві до житлових кварталів підключені 24 електрогенератора великої потужності, розгортаються додаткові Пункти незламності – Свириденко

13:18 16.01.2026
Шмигаль: Ракета для Patriot коштує приблизно $3 млн, а бетонний саркофаг для трансформатора – менше $3 млн

Шмигаль: Ракета для Patriot коштує приблизно $3 млн, а бетонний саркофаг для трансформатора – менше $3 млн

11:43 16.01.2026
Понад 15 тис. енергетиків залучено до робіт в ремонтних бригадах для відновлення світла – Шмигаль

Понад 15 тис. енергетиків залучено до робіт в ремонтних бригадах для відновлення світла – Шмигаль

11:07 16.01.2026
Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та області, важко на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових регіонах – Шмигаль

Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та області, важко на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових регіонах – Шмигаль

10:58 16.01.2026
Україна з партнерами реалізує 42 різних проєкти підтримки енергетики на $1 млрд – Шмигаль

Україна з партнерами реалізує 42 різних проєкти підтримки енергетики на $1 млрд – Шмигаль

08:55 16.01.2026
Пересування громадян до "Пунктів незламності" дозволять під час комендантської години — Шмигаль

Пересування громадян до "Пунктів незламності" дозволять під час комендантської години — Шмигаль

08:03 16.01.2026
Албанія посилює підтримку України та планує долучитися до програми PURL у 2026 році — Качка

Албанія посилює підтримку України та планує долучитися до програми PURL у 2026 році — Качка

07:38 16.01.2026
Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила 96 зі 115 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Президент Чехії вважає, що у документах щодо досягнення миру є низка болючих поступок, які Україна готова зробити за умови, що це приведе до миру

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

ОСТАННЄ

У Києві без теплопостачання 50 будинків - Кличко

Двоє цивільних загинули минулої доби на Донеччині через російську агресію – ОВА

На ТОТ Маріуполя блекаут і перебої з опаленням через ураження підстанції – міська рада

Ворог атакував Херсонщину, одна постраждала

ППО знищила 96 зі 115 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Король Великої Британії звернувся до України з нагоди річниці сторічного партнерства

Окупанти за добу втратили 1 130 осіб та 115 од. спецтехніки - Генштаб

Під ворожим обстрілом опинилися 29 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

17 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Зеленська та президент Чехії відвідали укриття в ліцеї на Київщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА