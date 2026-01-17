Уночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Одещини

Фото: ДСНС Одещини

У ніч на суботу ворог завдав чергового цинічного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини, зафіксовано пошкодження, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"На одному з об’єктів в Одеському регіоні зафіксовано пошкодження, виникла пожежа. На щастя, загиблих та постраждалих немає", - написав він у телеграмі.

Кіпер зазначив, що триває ліквідація наслідків. Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення працюють у штатному режимі.