09:21 17.01.2026

На ТОТ Маріуполя блекаут і перебої з опаленням через ураження підстанції – міська рада

У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 16 січня уражено підстанцію "Азовська" у Кальміуському районі міста, ураження відбулося безпілотником, повідомляє міська рада.

"Ввечері 16 січня у тимчасово окупованому Маріуполі відбулося ураження БПЛА підстанції "Азовська" у Кальміуському районі міста. За повідомленнями жителів, майже все місто поринуло у темряву", - йдеться у повідомленні законної української міськради у телеграм-каналі у суботу.

Повідомляється, що за винятком частини Лівобережжя – у всіх районах міста були зафіксовані відключення електроенергії. Крім того, жителі повідомили про перебої з опаленням. Про відключення світла також повідомили жителі селищ Мангуш та Ялта.

Зранку окупанти повідомляють про поступове відновлення електроенергії.

Як повідомлялося, 13 січня в окупованому Маріуполі було зафіксовано серію вибухів через атаку БПЛА. За повідомленнями місцевих ЗМІ, дронами було уражено підстанцію "Азовська" 220 кВ та підстанція біля селища Мирне. У результаті у більшості районів міста зникло світло. Також частково були знеструмлені котельні.

