Інтерфакс-Україна
Події
10:26 22.09.2025

Присвячена історії Маріуполя вулична виставка відкрилась на Хрещатику

1 хв читати
Присвячена історії Маріуполя вулична виставка відкрилась на Хрещатику
Фото: УІНП

У Києві, на Хрещатику, біля Головпоштамту, відкрилася виставка, присвячена історії Маріуполя, повідомляє Український інститут національної пам’яті (УІНП).

“21 вересня у Києві відкрилась виставка “Наш Маріуполь”, яка присвячена історії цього приморського міста Донецької області. Вулична виставка складається з 15 банерів, що розташовані за адресою вул. Хрещатик, 22, біля приміщення Головпошти… Експонуватиметься виставка до середини листопада 2025 року”, - йдеться в повідомленні УІНП.

Зазначається, що ідея виставки полягає у тому, щоб за допомогою фото та ілюстрацій показати історію міста-героя Маріуполя від козацького періоду по сьогодення, з особливим акцентом на його історичну приналежність до України.

“Виставка має продемонструвати унікальність приморського міста, його промислове та культурне “обличчя”. Окремий акцент робиться на архітектурній і культурній спадщині міста, яка через російське вторгнення та окупацію перебуває у екстремально загрозливому стані”, - додали в Інституті.

Згідно з повідомленням, особливе місце у виставці виділене банеру про повернення наприкінці 1980-х років місту, що в совєцькі часи отримало назву “Жданов”, історичної назви – Маріуполь, яке відбулось з ініціативи місцевих жителів.

Виставку підготували Український інститут нацпам’яті, Маріупольська міська рада, Національний музей Тараса Шевченка та Маріупольський краєзнавчий музей.

Теги: #виставка #маріуполь #хрещатик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:12 19.09.2025
Виставка "Ікони на ящиках з-під озброєнь" вперше відбулася в країнах Африки – МЗС

Виставка "Ікони на ящиках з-під озброєнь" вперше відбулася в країнах Африки – МЗС

14:32 16.09.2025
Шість рідкісних стародруків, датованих XVII і XVIII століттями, вперше покажуть на інтерактивній виставці Ukraine WOW у Києві

Шість рідкісних стародруків, датованих XVII і XVIII століттями, вперше покажуть на інтерактивній виставці Ukraine WOW у Києві

16:48 11.09.2025
Шмигаль на виставці у Лондоні обговорив з виробниками ОПК закупівлі, техпідтримку, спільне виробництво

Шмигаль на виставці у Лондоні обговорив з виробниками ОПК закупівлі, техпідтримку, спільне виробництво

15:05 29.08.2025
Фотопортрети військових спецпідрозділу "Артан" представлені на виставці в Києві

Фотопортрети військових спецпідрозділу "Артан" представлені на виставці в Києві

18:38 28.08.2025
Посол Корнійчук: українців та євреїв поєднує спільний досвід боротьби за виживання, гідність та свободу

Посол Корнійчук: українців та євреїв поєднує спільний досвід боротьби за виживання, гідність та свободу

14:21 28.08.2025
У PinchukArtCentre відкривається шість виставок

У PinchukArtCentre відкривається шість виставок

13:21 26.08.2025
У столичному театрі ім.Франка відкривається виставка, присвячена Казимиру Малевичу

У столичному театрі ім.Франка відкривається виставка, присвячена Казимиру Малевичу

13:40 25.08.2025
Виставка й конференція, що об’єднають ринок: PrivateLabel&FMCG Master 2025 та HoReCa Hub 2025

Виставка й конференція, що об’єднають ринок: PrivateLabel&FMCG Master 2025 та HoReCa Hub 2025

15:06 05.08.2025
У Празі відкрили виставку про злочини Росії проти України

У Празі відкрили виставку про злочини Росії проти України

16:34 02.08.2025
Федоров запросив Axon на виставку оборонних інновацій Defense Tech Valley у вересні у Львові

Федоров запросив Axon на виставку оборонних інновацій Defense Tech Valley у вересні у Львові

ВАЖЛИВЕ

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

Збито 132 зі 141 ворожих БпЛА, є влучання у 7 локаціях

ОСТАННЄ

Зеленський підписав закон про державні гарантії для нагороджених "Хрестом бойових заслуг"

Перші в історії спільні військові навчання Польщі та Швеції проходять на Балтиці

Понад 35 тисяч хасидів-паломників вже приїхали до Умані на святкування Рош га-Шана

Сибіга у штаб-квартирі ООН взяв участь у підписанні Декларації про захист гуманітарного персоналу

Окупанти просунулися на сході Запорізької та Дніпропетровської областей, зайняли 2,2 кв. км - DeepState

Глави МЗС України та Словаччини обговорили питання енергетичної безпеки на полях Генасамблеї ООН

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

У Силах оборони України розгортають цифрову систему обліку військових "Імпульс"

ЗСУ знищили склади БпЛА і боєприпасів окупантів

Кожен п'ятий киянин вважає, що місто має покращити систему збору дощової води та каналізацію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА