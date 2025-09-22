Присвячена історії Маріуполя вулична виставка відкрилась на Хрещатику

Фото: УІНП

У Києві, на Хрещатику, біля Головпоштамту, відкрилася виставка, присвячена історії Маріуполя, повідомляє Український інститут національної пам’яті (УІНП).

“21 вересня у Києві відкрилась виставка “Наш Маріуполь”, яка присвячена історії цього приморського міста Донецької області. Вулична виставка складається з 15 банерів, що розташовані за адресою вул. Хрещатик, 22, біля приміщення Головпошти… Експонуватиметься виставка до середини листопада 2025 року”, - йдеться в повідомленні УІНП.

Зазначається, що ідея виставки полягає у тому, щоб за допомогою фото та ілюстрацій показати історію міста-героя Маріуполя від козацького періоду по сьогодення, з особливим акцентом на його історичну приналежність до України.

“Виставка має продемонструвати унікальність приморського міста, його промислове та культурне “обличчя”. Окремий акцент робиться на архітектурній і культурній спадщині міста, яка через російське вторгнення та окупацію перебуває у екстремально загрозливому стані”, - додали в Інституті.

Згідно з повідомленням, особливе місце у виставці виділене банеру про повернення наприкінці 1980-х років місту, що в совєцькі часи отримало назву “Жданов”, історичної назви – Маріуполь, яке відбулось з ініціативи місцевих жителів.

Виставку підготували Український інститут нацпам’яті, Маріупольська міська рада, Національний музей Тараса Шевченка та Маріупольський краєзнавчий музей.