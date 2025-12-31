Інтерфакс-Україна
22:19 31.12.2025

Громадянин України зазнав тяжких травм унаслідок групового нападу в Польщі - посол

Громадянин України став жертвою групового нападу в місті Радом, Польща, унаслідок чого зазнав тяжких тілесних ушкоджень і був госпіталізований, повідомив посол України в Польщі Василь Бондар.

За його словами, напад стався після побутового інциденту, який було врегульовано без залучення поліції. Попри це, до українця було застосовано фізичне насильство, а під час побиття лунали образливі висловлювання, пов’язані з його національним походженням.

"Насильство щодо громадян України за кордоном, зокрема вчинене з мотивів національної ненависті, є неприпустимим і потребує принципової реакції", — наголосив Бондар у дописі в Facebook.

Він також висловив сподівання, що обставини нападу будуть всебічно та неупереджено з’ясовані, а винні особи притягнуті до відповідальності з урахуванням можливого мотиву національної ненависті.

За словами Бондаря, консульська служба України в Польщі перебуває у постійному робочому контакті з польськими правоохоронними органами та отримує необхідну інформацію офіційними каналами.

