Суд арештував 14-річного школяра, який напав з ножем на вчительку і однокласника

Підлітку, підозрюваному у замаху на вбивство вчительки та однокласника на Оболоні, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За клопотанням ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури 14-річному мешканцю Київщини обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави строком на 60 днів", - йдеться в повідомленні прокуратури столиці в телеграм-каналі в середу.

У прокуратурі зазначають, що наразі підозрюваний перебуває в лікарні під наглядом правоохоронців, одразу після завершення лікування його доправлять до СІЗО.

12 січня 2026 року зранку учень 9 класу прийшов до школи, де навчається, з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом та два ножі, завчасно підготовлені для вчинення злочину.

"Спочатку хлопець завдав кілька ударів ножем вчительці, а потім однокласнику. Його дії кваліфіковано як замах на життя двох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України)", - нагадують у прокуратурі Києва.

Досудове розслідування проводять слідчі Оболонського УП поліції ГУ Нацполіції у м.Києві.