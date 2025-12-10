Інтерфакс-Україна
12:03 10.12.2025

На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який напав на військовослужбовця РТЦК з кухонною сокирою

Правоохоронці затримали зловмисника, що напав на військовослужбовця РТЦК та СП у місті Стрий 9 грудня – наніс удар у груди кухонною "сокирою-молоток", повідомила пресслужба Головного управління поліції у Львівській області.

"9 грудня близько 19:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків Стрийської центральної районної лікарні про пацієнта, який звернувся по допомогу з забійною раною грудної клітини. (…) травму отримав військовослужбовець РТЦК та СП під час здійснення заходів з оповіщення на вулиці Красівського у місті Стрий", - повідомляється на сайті поліції у середу.

Зазначається, що перехожий, побачивши групу військовослужбовців, спробував втекти. Коли ж один із них наздогнав фігуранта, чоловік вдарив військового "в груди кухонним інструментом типу "сокира-молоток"".

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Поліцейські встановили місце перебування зловмисника - 52-річного жителя Стрию, та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу.

Теги: #тцк #напад #львівська_область

