ДБР повідомило ще одну підозру про держзраду колишньому народному депутату від "ОПЗЖ" Волошину

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили ще одну підозру колишньому народному депутату України від забороненої партії "ОПЗЖ", який може переховуватися на території РФ.

Як повідомляє пресслужба ДБР у телеграм-каналі у вівторок, слідство встановило, що у період з грудня 2022 року по лютий 2023 року під час дії воєнного стану екснардеп брав участь та виступав у програмі "Тасс уполномочен заявить" на білоруському телеканалі "СТВ". Відеозаписи програм було оприлюднено на платформі YouTube.

"Під час ефірів він поширював висловлювання пропагандистського характеру, якими публічно підтримував рішення та дії військово-політичного керівництва рф у контексті збройної агресії проти України. Такі заяви сприяли формуванню антивладних настроїв, містили елементи інформаційно-психологічного впливу та були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України", - зазначається у повідомленні ДБР.

У повідомленні не вказується ім'я фігуранта. За даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна" у правоохоронних органах, йдеться про Олега Волошина.

Крім того, слідчі ДБР з’ясували, що ексдепутат, будучи суб’єктом декларування, умисно не подав передбачені законом електронні декларації. Йдеться про щорічні декларації за 2021 та 2022 роки; декларацію у зв’язку з припиненням повноважень за період з 1 січня по 24 лютого 2023 року; щорічну декларацію після звільнення - за 2023 рік.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального Кодексу України); умисного неподання декларацій особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ст. 366-3 Кримінального Кодексу України). Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, у травні 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування у попередньому кримінальному провадженні щодо цього ж екснардепа та скерували обвинувальний акт до суду. Його обвинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), а також в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень ветерану АТО (ч. 1 ст. 125 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.