Інтерфакс-Україна
Події
16:27 30.12.2025

ДБР повідомило ще одну підозру про держзраду колишньому народному депутату від "ОПЗЖ" Волошину

2 хв читати
ДБР повідомило ще одну підозру про держзраду колишньому народному депутату від "ОПЗЖ" Волошину

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили ще одну підозру колишньому народному депутату України від забороненої партії "ОПЗЖ", який може переховуватися на території РФ.

Як повідомляє пресслужба ДБР у телеграм-каналі у вівторок, слідство встановило, що у період з грудня 2022 року по лютий 2023 року під час дії воєнного стану екснардеп брав участь та виступав у програмі "Тасс уполномочен заявить" на білоруському телеканалі "СТВ". Відеозаписи програм було оприлюднено на платформі YouTube.

"Під час ефірів він поширював висловлювання пропагандистського характеру, якими публічно підтримував рішення та дії військово-політичного керівництва рф у контексті збройної агресії проти України. Такі заяви сприяли формуванню антивладних настроїв, містили елементи інформаційно-психологічного впливу та були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України", - зазначається у повідомленні ДБР.

У повідомленні не вказується ім'я фігуранта. За даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна" у правоохоронних органах, йдеться про Олега Волошина.

Крім того, слідчі ДБР з’ясували, що ексдепутат, будучи суб’єктом декларування, умисно не подав передбачені законом електронні декларації. Йдеться про щорічні декларації за 2021 та 2022 роки; декларацію у зв’язку з припиненням повноважень за період з 1 січня по 24 лютого 2023 року; щорічну декларацію після звільнення - за 2023 рік.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального Кодексу України); умисного неподання декларацій особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ст. 366-3 Кримінального Кодексу України). Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, у травні 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування у попередньому кримінальному провадженні щодо цього ж екснардепа та скерували обвинувальний акт до суду. Його обвинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), а також в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень ветерану АТО (ч. 1 ст. 125 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Теги: #опзж #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:20 30.12.2025
ДБР: повідомлено про підозру командиру в/ч на Донеччині за привласнення понад 17 тонн пального

ДБР: повідомлено про підозру командиру в/ч на Донеччині за привласнення понад 17 тонн пального

12:34 23.12.2025
Судитимуть колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, викритого на незаконному збагаченні – ДБР

Судитимуть колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, викритого на незаконному збагаченні – ДБР

14:28 17.12.2025
ДБР перевірить своїх працівників на можливу причетність до оприлюднення приватних фото Шабуніна

ДБР перевірить своїх працівників на можливу причетність до оприлюднення приватних фото Шабуніна

10:29 17.12.2025
ДБР повідомило про затримання чернівецького експравоохоронця за підозрою у переправлявлянні харків'ян за кордон

ДБР повідомило про затримання чернівецького експравоохоронця за підозрою у переправлявлянні харків'ян за кордон

16:08 11.12.2025
Україна протягом року має посилити НАБУ і САП та реформувати ДБР - заява віцепрем'єра Качки та єврокомісара Кос

Україна протягом року має посилити НАБУ і САП та реформувати ДБР - заява віцепрем'єра Качки та єврокомісара Кос

09:52 11.12.2025
Суд розгляне позов про стягнення в дохід держави майже 3 млн грн необґрунтованих активів посадовця ЗСУ

Суд розгляне позов про стягнення в дохід держави майже 3 млн грн необґрунтованих активів посадовця ЗСУ

16:56 10.12.2025
На Волині ДБР розслідує обставини смертельної ДТП за участю військовослужбовців Нацгвардії

На Волині ДБР розслідує обставини смертельної ДТП за участю військовослужбовців Нацгвардії

13:10 10.12.2025
ДБР розслідує справу щодо можливого впливу фігурантів справи "Мідас" на Бюро, нікого з працівників не відсторонено, стверджують у відомстві

ДБР розслідує справу щодо можливого впливу фігурантів справи "Мідас" на Бюро, нікого з працівників не відсторонено, стверджують у відомстві

17:52 02.12.2025
ДБР ліквідувало канал постачання наркотиків до виправної колонії в Житомирі

ДБР ліквідувало канал постачання наркотиків до виправної колонії в Житомирі

15:05 01.12.2025
Завершено досудове розслідування щодо ексміністра внутрішніх справ Захарченка, обвинуваченого в держзраді - ДБР

Завершено досудове розслідування щодо ексміністра внутрішніх справ Захарченка, обвинуваченого в держзраді - ДБР

ВАЖЛИВЕ

Ворог ударними БПЛА атакував два судна, що заходили до порту для завантаження пшениці, є поранені серед цивільних – ВМС

На Дніпропетровщині оголошено обов’язкову евакуацію з ряду населених пунктів

Лівий берег Києва 31 грудня можуть перевести на графіки погодинних відключень – експерт

У Києві застосовані екстрені відключення світла - "Укренерго"

Зеленський: Існує великий шанс закінчити війну вже в 2026 році

ОСТАННЄ

Лідери ЄС і Канади провели чергові консультації з підтримки України

Оборонна група EDGE з ОАЕ може купити 30% українського виробника БпЛА та ракет Fire Point – ЗМІ

СЗР: Росія проводить інформаційну операцію для зриву домовленостей між президентами України та США

Ворог ударними БПЛА атакував два судна, що заходили до порту для завантаження пшениці, є поранені серед цивільних – ВМС

Ексчлена наглядової ради "Укренерго" Бойка та військового Горина призначено т.в.о. члена дирекції "УРМ"

Наразі 48 університетів підтвердили впровадження "зимового вступу" на "нульовий курс" - Міносвіти

Федоров про політичні амбіції: дуже небезпечно думати про щось, окрім своєї посади і роботи

Глава МВС: ключовим досягненням в безпеці цього року став проєкт "Офіцер-рятувальник громади"

На Дніпропетровщині оголошено обов’язкову евакуацію з ряду населених пунктів

Федоров про вибори онлайн: ми сьогодні над цим не працюємо, наразі ніхто не звертався з цього приводу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА