ДБР: затримано киянина, який вимагав $100 тис. у посадовця ТЦК нібито для працівників Бюро

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції затримали мешканця столиці, який намагався шахрайськими діями видурити $100 тис. у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) однієї з західних областей.

"Чоловік зателефонував військовослужбовцю ТЦК як нібито "посередник" від ДБР. Він почав переконувати його, що щодо нього та його близьких правоохоронці начебто розслідують кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні ДБР у Телеграм-каналі у середу.

За інформацією Бюро, зловмисник пропонував "вирішити питання" за $100 тис., насправді жодного провадження щодо посадовця не існувало.

ДБР затримало фігуранта під час передачі частини коштів у розмірі $50 тис.

"Якщо будь-хто вимагає гроші "від імені ДБР" або пропонує за винагороду "вирішити питання" — це шахраї. Працівники ДБР толерують нульову толерантність до корупції та хабарів. У разі таких звернень або погроз – негайно звертайтеся із заявою до ДБР", - наголошується в повідомленні відомства.