Інтерфакс-Україна
Події
10:28 07.01.2026

ДБР: затримано киянина, який вимагав $100 тис. у посадовця ТЦК нібито для працівників Бюро

1 хв читати
ДБР: затримано киянина, який вимагав $100 тис. у посадовця ТЦК нібито для працівників Бюро

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції затримали мешканця столиці, який намагався шахрайськими діями видурити $100 тис. у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) однієї з західних областей.

"Чоловік зателефонував військовослужбовцю ТЦК як нібито "посередник" від ДБР. Він почав переконувати його, що щодо нього та його близьких правоохоронці начебто розслідують кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні ДБР у Телеграм-каналі у середу.

За інформацією Бюро, зловмисник пропонував "вирішити питання" за $100 тис., насправді жодного провадження щодо посадовця не існувало.

ДБР затримало фігуранта під час передачі частини коштів у розмірі $50 тис.

"Якщо будь-хто вимагає гроші "від імені ДБР" або пропонує за винагороду "вирішити питання" — це шахраї. Працівники ДБР толерують нульову толерантність до корупції та хабарів. У разі таких звернень або погроз – негайно звертайтеся із заявою до ДБР", - наголошується в повідомленні відомства.

Теги: #тцк #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:01 06.01.2026
Суд визнав необґрунтованими активи родини екскерівника одного з обласних ТЦК на понад 3,8 млн грн

Суд визнав необґрунтованими активи родини екскерівника одного з обласних ТЦК на понад 3,8 млн грн

16:05 05.01.2026
ДБР повідомило правоохоронцю про підозру у вчиненні смертельної ДТП на Рівненщині в стані сп’яніння

ДБР повідомило правоохоронцю про підозру у вчиненні смертельної ДТП на Рівненщині в стані сп’яніння

13:58 05.01.2026
У Німеччині затримали екснардепа, підозрюваного у відмиванні коштів, - ДБР

У Німеччині затримали екснардепа, підозрюваного у відмиванні коштів, - ДБР

20:17 02.01.2026
На Вінничині затримали чоловіка, який здійснив замах на життя військовослужбовця ТЦК

На Вінничині затримали чоловіка, який здійснив замах на життя військовослужбовця ТЦК

15:14 02.01.2026
Зеленський доручив направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР

Зеленський доручив направити на розгляд Ради пропозиції про оновлення ДБР

11:47 02.01.2026
ДБР: ліквідовано міжнародний канал постачання кокаїну в Україну, в Одесі затримано організатора

ДБР: ліквідовано міжнародний канал постачання кокаїну в Україну, в Одесі затримано організатора

10:25 02.01.2026
У Запоріжжі судитимуть військових командирів, яких обвинувачують у виплаті бойових виплатах штабним працівникам - ДБР

У Запоріжжі судитимуть військових командирів, яких обвинувачують у виплаті бойових виплатах штабним працівникам - ДБР

14:07 31.12.2025
Затримано чоловіка, який стріляв у військовослужбовця ТЦК у Харкові

Затримано чоловіка, який стріляв у військовослужбовця ТЦК у Харкові

16:27 30.12.2025
ДБР повідомило ще одну підозру про держзраду колишньому народному депутату від "ОПЗЖ" Волошину

ДБР повідомило ще одну підозру про держзраду колишньому народному депутату від "ОПЗЖ" Волошину

14:20 30.12.2025
ДБР: повідомлено про підозру командиру в/ч на Донеччині за привласнення понад 17 тонн пального

ДБР: повідомлено про підозру командиру в/ч на Донеччині за привласнення понад 17 тонн пального

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 7 січня знищили або подавили 82 зі 96 засобів повітряного нападу росіян

Українська делегація провела ще одну зустріч з представниками США

Зеленський про домовленості в Парижі: важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції

Макрон заявив, що кілька тисяч французьких військових можуть бути розгорнуті в Україні після припинення вогню - ЗМІ

Чехія не направлятиме своїх солдатів до України, а ініціатива щодо боєприпасів може бути продовжена, якщо її профінансують інші держави - Бабіш

ОСТАННЄ

Дрони стали одним із ключових факторів ефективності підрозділів МВС на полі бою - Клименко

В Улютіна 9 радників на громадських засадах і 9 радників патронатної служби

Садовий після розмови зі Свириденко: Подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури Львова відновлено

Шмигаль: У середньому 1,5 тис. дронів-перехоплювачів на добу поставлялись у ЗСУ у грудні-січні

Окупанти вдарили "шахедом" по підприємству в Кривому Розі, без постраждалих

Ростислав Вовк став почесним консулом Румунії у Львові

У Славутичі повністю відновлено електропостачання

РФ направила підводний човен, щоб супроводжувати танкер "тіньового флоту", який тікає від США, - ЗМІ

Зеленський прибув до Кіпру

Україна у 2025 році відкрила 19 нових ринків для експорту агропродукції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА