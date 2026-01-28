Рятувальники евакуювали з Дружківки 5 людей, серед них дитина – ДСНС

Рятувальники евакуаційної групи "Фенікс" вивезли з прифронтової Дружківки, що на Донеччині, п’ятьох людей, серед яких – дитина 2014 року народження, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Волонтери допоможуть евакуйованим із розселенням у більш безпечних регіонах країни", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що попри небезпеку, рятувальники продовжують свою місію: допомагають громадянам залишити зону активних бойових дій та надають необхідну підтримку на кожному етапі евакуації.