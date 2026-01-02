Інтерфакс-Україна
Події
18:52 02.01.2026

В 44 населених пунктах на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію дітей

Фото: @OleksiiKuleba Telegram

Координаційний штаб з питань евакуації через складну безпекову ситуацію прийняв рішення про примусову евакуацію більше 3 тисяч дітей разом із батьками із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей.

"У Запорізькій області йдеться про евакуацію 651 дитини з 4 населених пунктів двох громад. У Дніпропетровській – евакуюють 2 463 дитини із 40 населених пунктів п’яти громад", - повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба в телеграм-каналі.

Крім того, штаб обговорив ситуацію в Чернігівській області. Там 30 грудня обов’язкова евакуація була оголошена у 14 населених пунктах: з трьох її вже завершили, ще в одинадцятьох - триває. 

"Важливо, щоб області, які приймають евакуйованих, скоординували дії та забезпечили належні умови для родин", - наголосив міністр.

Він зазначив, що загалом з 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних областей уже евакуйовано 150 тисяч людей. Серед них - майже 18 тисяч дітей та понад 5 тисяч людей з обмеженою мобільністю.

Для координації процесів працюють 17 транзитних центрів. Тут люди отримують комплексну підтримку: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також фінансову підтримку від держави та гуманітарних партнерських організацій.

У місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб підготовлено понад 80 тисяч місць, що дозволяє забезпечувати людей після евакуації всім необхідним. 

Також працює цілодобова гаряча лінія 15-48, де можна дізнатися всю необхідну інформацію щодо евакуації, тимчасового проживання, отримання статусу та допомоги для внутрішньо переміщених осіб тощо.

Теги: #дніпропетровська #запорізька #евакуація

